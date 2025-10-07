Minunea din Superliga: Botoșani, pe primul loc! Patronul Valeriu Iftime a dat startul petrecerii în Moldova

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 08:10
FC Botoșani este noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 12-a.

Gazdele au deschis scorul prin Zoran Mitrov (3 - penalty), după ce portarul Dejan Iliev l-a faultat pe Alexandru Cîmpanu.

UTA a egalat prin Valentin Costache (11).

Botoșănenii au obținut victoria prin golul marcat de Sebastian Mailat (73), cu un șut de la circa 30 de metri, la care portarul Iliev a scăpat mingea în poartă.

FC Botoșani e neînvinsă de opt etape, în care are șase victorii și două egaluri. UTA a ajuns la șapte partide consecutive fără victorie, cinci egaluri și două eșecuri.

Patronul Valeriu Iftime a anunțat că vizează direct titlul.

”E momentul nostru! Două săptămâni avem timp să ne bucurăm!

Eu nu știu unde putem sărbători, dar sunt convins că sunt multe locuri. Mâine (n.r. marți, 7 octombrie) vor sărbători, mâine au chef, că are Miron botez la copil.

Sunt surprins, credeți-mă. Nimeni nu credea că vom ajunge aici. Deja devine obositoare starea asta (n.r. râde).

Nu se dă niciun premiu, dar e ceva să fii pe locul 1! Nu știu ce e în sufletul lui (n.r. Leo Grozavu), dar vrea din toată inima să ajungem mai sus de atât, să facem o surpriză extraordinară.

(n.r. Mai sus adică să luați titlul?) Păi bineînțeles, nu? Avem cel mai bun golaveraj și cele mai multe goluri marcate din campionat. Chiar suntem o echipă bună. Am bătut ce a trebuit și suntem acolo sus. Vreau titlul!

Nu e vorba de cât costă, ci e despre dacă rezistă. O echipă mică când are o presiune foarte mare, atunci e foarte greu de gestionat. Dacă plouă, e greu să faci fotbal. Asta e Moldova. Până să avem un alt stadion, mai durează”, a declarat Valeriu Iftime, în cadrul emisiunii ”Fotbal Club” de la DigiSport.

Nici Craiova, nici Rapid. Cine e surpriza din Liga 1: vor fi lideri cel puțin două săptămâni
Nici Craiova, nici Rapid. Cine e surpriza din Liga 1: vor fi lideri cel puțin două săptămâni
Echipa FC Botoșani a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formația UTA Arad, în etapa a 12-a, după un meci cu două goluri anulate pentru arădeni. Gazdele au primit penalty...
Galop de sănătate în Superliga. Cum s-a încheiat meciul Oțelul - Metaloglobus
Galop de sănătate în Superliga. Cum s-a încheiat meciul Oțelul - Metaloglobus
Echipa Oţelul Galaţi a învins luni, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 12-a din Superligă. Gălăţenii au controlat jocul de la cap la coadă şi...
#Superliga, #fc botosani, #UTA, #Valeriu Iftime , #stiri fotbal
