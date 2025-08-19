"Cred că Șucu vrea, dar nu mai poate. A trecut și el de prima tinerețe."

Patronul Rapidului, Dan Șucu, și antrenorul Constantin Gâlcă au fost luați în colimator.

Rapid poate profita de pe urma faptului că FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova evoluează în competițiile europene, crede Marian Iancu, fostul finanțator al Politehnicii Timișoara, înverșunat suporter al Rapidului.

Cu toate acestea, echipa abia a smuls un egal cu FCSB, rezultat care vine după o altă remiză, cea de la Galați cu Oțelul.

"Avem joi etapa de cupe europene. Rămânerea în competiție a FCSB în Europa League, a Craiovei și CFR Cluj în Conference League, este o șansă dată Rapidului ca până în primăvară să-și consolideze poziția în clasament. Niciuna dintre europenele noastre nu duc cele două competiții în paralel și cu atât mai puțin trei, cu referire la Cupa României.

U Cluj a ieșit pe ușa din spate din Conference League și iată că a intrat în ritm de competiție internă. Bate la Farul cu un om în minus. Rapidul nu are lot de obiectiv. Nu are antrenor de obiectiv. Nu are administrație de obiectiv.

Familia Șucu se bucură că Bunul Dumnezeu îi iubește cât un egal cu FCSB. Poate le spune cineva că nu au învins. Că au jucat execrabil. Că ambele goluri pot fi contestate și interpretate etc. Dar tot acest handicap se poate surmonta cu bani. Poți investi acum pe ultima sută, plătindu-ți ignoranța, scăpând de ea, făcându-ți bine și ție, și clubului, dar și suporterilor. Este singura șansă ca în contextul dat, descris mai sus și amplificat de un campionat uniformizat în mediocritate, să reușești pentru prima dată atingerea obiectivelor asumate, după patru ani de minciuni și dezamăgiri.

Echipa șchioapătă, antrenorul este haotic și dezorientat, chiar speriat, cere cu jumătate de gură jucători în loc să amenințe cu demisia dacă nu se investește serios în lotul de jucători, iar suporterii, care evident iubesc clubul necondiționat, încep să vă deteste și să vă conteste conduita austeră nemotivată. Rapidul nu este pe drumul bun. Stă în voința patronului să schimbe macazul. Sincer, cred că vrea, dar nu mai poate. A trecut și el de prima tinerețe. Nu se mai expune unei aventuri și dragoste pentru Rapid. Ea nici nu există. A fost doar un foc de paie și declarații mincinoase".

