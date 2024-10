Gigi Becali a anunțat cine e fotbalistul de la FCSB pe care îl dorește plecat cât mai rapid. Nici Olaru nu a scăpat de critici

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Gloria Buzău, în etapa a 12-a din Superligă.

Prestația lui Panțîru l-a nemulțumit total pe Gigi Becali, iar fotbalistul a fost schimbat în minutul 29 cu Radunovic.

”În meciul ăsta am văzut ceva, că nu trebuie să fii băiat bun. La fotbal nu trebuie să fii băiat bun. Am zis unora să le dau șanse, că-mi pare rău de ei, că nu știu ce. Nu mai are rost să zic la cine. Nu mai vreau să spun cine.

Panțîru, clar. L-am întrebat pe Vali dacă i-a băgat contractul. Dacă nu l-a băgat, să nu-l mai bage, că face numai prostii. Edjouma a dat numai pase la adversar. Eu m-am luat după ei să jucăm cu doi închizători. Pentru ce să joc cu doi închizători cu Buzăul? Normal că sunt amărât”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

Căpitanul Darius Olaru a intrat și el în colimatorul patronului. ”Nu mi-a plăcut atitudinea de la final a lui Olaru. Pentru ce să pasezi mingea la adversar, să alergi după minge. Pentru ce? Olaru e el și restul lumii, dar trebuie să-l cert, ca să nu mai facă și data viitoare la fel”, a declarat Gigi Becali.

