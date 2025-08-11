Gigi Becali s-a mai lămurit cu un jucător de la FCSB: "Gata! La revedere!"

FCSB, campioana en titre, a fost învinsă de Unirea Slobozia cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Raul Rotund (35), cu un șut la colțul lung, după ce a fost angajat în careu de Florin Purece.

FCSB a dominat jocul autoritar și și-a creat mai multe ocazii de gol, însă Juri Cisotti a trimis în transversală (55), iar șutul său din foarfecă a fost respins de portarul Denis Rusu (80). Goalkeeper-ul moldovean s-a remarcat și la șutul lui David Kiki (82), din marginea careului.

FCSB a pierdut al treilea meci consecutiv în campionat și are o singură victorie în ultimele șase meciuri în toate competițiile (cinci eșecuri).

Gigi Becali a fost nemulțumit de prestația lui Mihai Lixandru.

"Am greșit și eu. Am avut o simpatie pentru Lixandru, dar gata, la revedere! Eu nu trebuie să mai aștept, nu stau să mai refac jucători. Când revine, revine.

Nu mai fac încercări. Chiricheș nu mai poate să lipsească de la mijlocul terenului", a spus Becali.

De altfel, Lixandru a fost înlocuit la pauză, cu Chiricheș, schimbare care a fost dictată de patronul echipei.

Ads