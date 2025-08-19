"I-am dat eu bani să plece!" Gigi Becali a dat afară un jucător de la FCSB

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 19 August 2025, ora 16:08
876 citiri
Gigi Becali

Gigi Becali a confirmat despărțirea de atacantul de 32 de ani.

Jordan Gele (32 de ani) a ajuns la începutul anului 2025 la FCSB, de la Unirea Slobozia. Atacantul nu a reușit să se impună la FCSB și a semnat cu formația Al-Kharitiyath, aflată în liga a doua din Qatar.

"Da, a plecat liber. I-am dat eu drumul liber și i-am mai dat eu bani să plece", a spus Gigi Becali, pentru digisport.ro.

Jordan Gele îngroașă rândul fotbaliștilor care au plecat de la FCSB în această vară. Alături de Gele, de la echipa campioană au mai plecat Alexandru Băluță, Marius Ștefănescu sau Andrei Gheorghiță.

Ultimul dintre aceștia este doar împrumutat la U Cluj, iar Gigi Becali a declarat că e cu ochii pe el.

Gele a evoluat în 12 meciuri pentru FCSB, marcând un gol, reușit în victoria contra rivalei Dinamo.

Însă nu a fost trecut pe listele competițiilor UEFA sau LPF și nici nu a făcut parte din cantonamentul echipei în Olanda, fiind practic exclus din lot de către conducerea clubului.

