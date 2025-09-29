Reacție dură după FCSB – Oțelul 1-0: „O ciorbă de fotbal. Tănase? Investitor și actor în reclame”

Reacție dură după FCSB – Oțelul 1-0: „O ciorbă de fotbal. Tănase? Investitor și actor în reclame”
Florin Tănase a marcat singurul gol al partidei din penalty FOTO Facebook FCSB

FCSB a învins-o pe Oțelul Galați cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Campioana a câștigat în liga de elită după opt etape (trei egaluri și cinci eșecuri), prin golul marcat de Florin Tănase (48 - penalty), după ce portarul Cosmin Dur-Bozoancă l-a faultat în careu pe Juri Cisotti (ex-Oțelul).

FCSB a ratat ocazii mari de a se desprinde, prin Daniel Bîrligea (61), singur cu portarul, Alexandru Stoian (76, 84), de fiecare dată față în față cu Dur-Bozoancă, și prin David Miculescu (90+4 - bară).

FCSB a primit un nou penalty, în min. 85, pentru un presupus henț la Conrado, dar lovitura de pedeapsă a fost anulată după consultarea arbitrajului video.

Prestația roș-albaștrilor a fost dur taxată de fostul patron al lui Poli Timișoara, Marian Iancu, cel care a oferit o radiografie tăioasă și acidă asupra echipei lui Elias Charalambous.

"FCSB câștigă trist trei puncte contra bravului Oțelul Galați, jucând o ciorbă de fotbal banal și lipsită de consistența din anii trecuți.

Cine mai este Tănase? Un investitor în imobiliare și un actor în reclamele propriei afaceri.

Cine mai este Chiricheș? Tremură din toate încheieturile. Tremură și suporterii când are mingea.

Cine mai este Olaru? Muncă în folosul nimănui.

Cine este Toma? Nimeni în drum.

Cine este Edjouma? Un Bob Marley de gazon. La fel ca și colegul său, Alhassan.

Cine este Stoian? Dar Bârligea?

Prea mulți au uitat de fotbal. Va fi greu.

Ok! Joacă eroic, dar prost, în Europa League și câștigă. Joacă aproape de la egal la egal cu Oțelul Galați și ia trei puncte. Ce va urma?

Dacă celelalte echipe vor continua să câștige, FCSB va aduna puncte în gol. Dar noi știm: ăștia mari intră în ritm de competiție încet, dar sigur, iar cei mici vor obosi pe traseu și se vor așeza pe locurile lor, din rândul șapte încolo.

Continui să cred că istoria anilor trecuți se va repeta, aproximativ la fel. Între timp, a apărut o olteancă fierbinte, un câine roșu tupeist, niște Dobrini, niște moldoveni supărați etc.", a scris Marian Iancu pe Facebook.

