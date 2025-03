Fotbalistul de la FCSB nu e impresionat de Rapid: "Ne-au dat trei goluri din întâmplare"

Fotbalistul Florin Tănase a declarat, duminică seara, după rezultatul de egalitate, scor 3-3, pe teren propriu cu FC Rapid, că a fost o întâmplare că FCSB a primit trei goluri în acest meci.

'Am condus de două ori și, din păcate, nu am gestionat bine jocul. Trebuia să continuăm și să jucăm ce știm. Când au luat ei roșu trebuia să avem o circulație mai bună a balonului. În rest, prea multe probleme ei nu ne-au pus. Pasa de gol o dă fundașul (n.r. - Alexandru Pașcanu), golul îl dă fundașul (n.r. - Denis Ciobotariu), dar asta e. Trebuie să ținem capul sus. Da, FCSB nu e obișnuită să primească trei goluri în campionat. Nu cred că a fost o ușurință cu care am primit goluri... a fost o întâmplare că am primit trei goluri', a spus Tănase la postul Prima Sport.

El s-a arătat nemulțumit de acest egal și a menționat că va fi greu ca Rapid să se lupte pentru titlu.

'Nu ne mulțumește scorul, normal, pentru că am jucat în fața suporterilor și trebuia să câștigăm și să îi facem fericiți. Dar chiar și așa echipa are putere, am revenit în minutele de prelungiri și era chiar și să câștigăm. E greu să lupte pentru titlu Rapid. Poate, cine știe, să marcheze așa, non-stop, din faze fixe. Dar e greu de crezut. Este totuși o echipă care se bate pentru fiecare minge, a crescut în joc și poate câștiga multe meciuri. Dar e diferența prea mare de puncte... au 5 față de noi și 6 față de CFR. Deci e greu pentru Rapid', a precizat Florin Tănase.

FCSB și Rapid București au terminat la egalitate, 3-3 (1-1), duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un derby spectaculos desfășurat în prima etapă a fazei play-off a Superligii de fotbal.

Daniel Bîrligea (29), Juri Cisotti (55) și Florin Tănase (90+3) au înscris pentru FCSB, în timp ce golurile echipei Rapid au fost reușite de Denis Ciobotariu (40, 83) și Alexandru Dobre (70).

FCSB a ajuns la 15 meciuri fără înfrângere în campionat, 9 victorii și 6 egaluri. Rapid are două egaluri și un eșec în ultimele trei etape.

