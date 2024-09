Gigi Becali a anunțat transferul fotbalistului care era om de bază în echipa lui Hagi de la Constanța.

Gigi Becali s-a înțeles cu Hagi pentru transferul fotbalistului Mihai Popescu (31 de ani), fundaș central.

Născut la Câmpulung Muscel, Popescu a mai jucat la Dinamo, de unde a fost împrumutat la diverse echipe precum Călărași, Berceni sau Voluntari. El a evoluat și în Scoția.

"L-am luat pe Popescu astăzi. A semnat un an plus un an. M-a costat 250.000 de euro. Va avea salariu de 15.000 de euro. Aveam nevoie de fundaș central, ce să facem? Vin competițiile peste noi. Mie îmi plăcea de când era la Dinamo.

Mie mi-a scăpat printre degete pentru că nu știam. Ne-a dat o dată dintr-un corner un gol cu capul. Juca la Dinamo acum 3-4 ani. Îmi plăcea că e războinic, e puternic", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

