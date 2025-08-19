Adrian Mititelu și-a luat la înjurături jucătorii! Scandal imens la FCU Craiova

Adrian Mititelu, patron FCU Craiova FOTO facebook Adrian Mititelu

Neplătiți de mai bine de patru luni, fotbaliștii de la FCU Craiova au refuzat să se mai antreneze.

Fotbaliștii de la FCU Craiova au refuzat să iasă la antrenament, pe fondul nemulțumirilor legate de plata drepturilor financiare.

Antrenorii l-au sunat pe Adrian Mititelu, iar acesta a sosit val-vârtej la baza echipei, informează GSP.

Patronul formației și-a luat jucătorii la înjurături, iar Raicea, Ceoablă și Mitulețu, considerați capii răutăților, au fost dați afară de la echipă, mai scrie sursa citată.

FCU Craiova este într-o situație ingrată. Nu a primit licența pentru Liga a doua și speră că va fi înscrisă la Liga a treia.

