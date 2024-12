Florinel Coman îl amenință cu judecata pe ziaristul sportiv! "Pe ce criterii m-a încadrat la etnia rromă?"

Florinel Coman i-a răspuns ziaristului sportiv care a spus despre fotbalistul de la FCSB e "țigan".

Fotbalistul de la FCSB a avut un mesaj pentru Decebal Rădulescu, jurnalistul invitat permanent la DigiSport.

Coman s-a supărat după ce Decebal Rădulescu a făcut referiri la etnia lui Florinel Coman, numindu-l "țigan" și afirmând că fotbalistul l-a votat pe Călin Georgescu.

„Nu mi-am exprimat public votul sau susținerea față de unul dintre candidați, iar dacă aș fi vrut să o fac, sunt liber să o fac, pentru că trăiesc într-o țară democratică. Ce democrație este aceasta, care cenzurează și ne judecă pentru exprimarea liberă?

Ce am făcut, în schimb, a fost să îndemn lumea să meargă să voteze, un drept care le aparține tuturor cetățenilor români, indiferent de etnia pe are o au.

Nu am menționat vreodată că sunt de etnie romă și, chiar dacă aș fi fost, din câte știu, aș fi avut aceleași drepturi. Să îmi spună mie acest jurnalist pe ce criterii m-a etichetat și m-a încadrat la etnie rromă.

Ce ar fi fost mult mai nepotrivit să fac, în opinia mea, ar fi fost să ies în spațiul public, să denigrez o persoană, să o numesc «țigan» și să o judec pentru o alegere pe care presupun că a făcut-o, dar să mă exprim cu certitudine, așa cum, de altfel, a procedat acest jurnalist.

Îmi doresc ca aceste afirmații legate de viața mea privată, făcute în necunonștință de cauză, să NU mai existe. Așadar, aștept scuze publice sau voi lăsa organele legii să judece mai bine decât se presupune că am făcut-o eu.

Acest jurnalist nu are de unde să știe cât de informat sunt eu. Nu am avut nicio discuție în acest sens cu dumnealui, astfel încât să poată face o evaluare în cunoștință de cauză. Ca atare. consider că a făcut o afrimație de natură să mă pună într-o lumină proastă, fără să aibă cea mai mică decență jurnalistică”, a scris Florinel Coman, pe contul său de Instagram.

