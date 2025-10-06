Galop de sănătate în Superliga. Cum s-a încheiat meciul Oțelul - Metaloglobus

Autor: Teodor Serban
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 20:39
201 citiri
Galop de sănătate în Superliga. Cum s-a încheiat meciul Oțelul - Metaloglobus
Oțeul a învins Metaloglobus FOTO FB Superliga

Echipa Oţelul Galaţi a învins luni, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 12-a din Superligă.

Gălăţenii au controlat jocul de la cap la coadă şi prima ocazie a venit în minutul 6, când Joao Lameira a trimis în bara transversală. După numai un minut defensiva oaspeţilor a greşit, iar Andrezinho a deschis scorul, din pasa lui Patrick.

Reacţia bucureştenilor a venit abia în minutul 35, la şutul lui Abbey, respins de Dur-Bozoancă, însă în minutul 40 gazdele şi-au dublat avantajul prin Lameira. După doar două minute oaspeţii au primit penalti, la un fault al lui Zivulic la Alex Irimia, însă Dur-Bozoancă a respins şutul lui Huiban şi, dacă nu a fost 2-1, va fi 3-0. Lameira a înscris cu o lovitură de cap şi a reuşit dubla, iar gălăţenii au intrat la pauză cu scor de forfait pe tabelă.

În partea secundă gazdele nu au mai forţat şi au mai înscris o singură dată, prin Bordun, din pasa lui Andrezinho, în minutul 75, şi Oţelul Galaţi – Metaloglobus a fost 4-0.

Cu 16 puncte, echipa lui Laszlo Balint e pe locul 7, în timp ce Metaloglobus e ultima, a 16-a, cu trei puncte.

OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă – Zhelev (Andrei Rus 87), Zivulic, P. Iacob, Conrado Holz – Pedro Nuno (Chira 86), Joao Lameira, A. Ciobanu (Paulinho 71) – D. Sandu (Bordun 62), Patrick (M. Frunză 87), Andrezinho. ANTRENOR: Laszlo Balint

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Kouadio, Pasagic (A. Camara 66), Caramalău, R. Neacşu – Al. Irimia (Ad. Sîrbu 46), Milea, Sabater, Abbey (Liş 73) – Ely Fernandes (Visic 66), Huiban (Zakir 46). ANTRENOR: Mihai Teja

Cartonaşe galbene: Pedro Nuno 45, A. Ciobanu 48, Conrado Holz 88 / Sabater 45, Ad. Sîrbu 79, R. Neacşu 90+2

Arbitri: Iulian Călin - Romică Bîrdeş, Nicuşor Marin

Arbitri VAR: Claudiu Marcu - Marian Barbu

UEFA a vorbit despre posibila modificare a formatului Ligii Campionilor. Detalii după negocierile cu reprezentanții Superligii BREAKING NEWS
UEFA a vorbit despre posibila modificare a formatului Ligii Campionilor. Detalii după negocierile cu reprezentanții Superligii BREAKING NEWS
UEFA a reafirmat „categoric” că nu se prevede modificarea Ligii Campionilor după publicarea unui articol care menționa o îmbunătățire a relațiilor cu promotorii Superligii, anunță...
Întoarcere de scor în meciul dintre CFR Cluj și Hermannstadt. Cum s-a terminat partida
Întoarcere de scor în meciul dintre CFR Cluj și Hermannstadt. Cum s-a terminat partida
Echipa CFR Cluj a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 12-a din Superligă. Clujenii au trimis primul şut pe poartă în minutul 1, când Căbuz...
#Superliga, #meci, #otelul, #metaloglobus , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a legat de masina finului Mirel Radoi dupa FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Galop de sănătate în Superliga. Cum s-a încheiat meciul Oțelul - Metaloglobus
  2. Fost câștigător al Balonului de Aur, selecționer la Mondiale. A fost ”elevul” lui Cosmin Olăroiu
  3. Imagini incredibile cu Novak Djokovic, care a vomitat pe teren VIDEO
  4. Uluitor! A căzut un record vechi de 78 de ani în fotbalul mondial
  5. Surpriza din lotul lui Mircea Lucescu: „Încă nu realizez ce mi se întâmplă”
  6. Coșmar cu repetiție pentru neamțul Zverev în circuitul ATP. Cine l-a eliminat
  7. Accidentare groaznică pentru jucătorul remarcat de Gigi Becali. Riscă să rămână paralizat VIDEO
  8. Gigi Becali a explodat după ce a văzut mașina lui Mirel Rădoi: ”N-ai voie! Charalambous are Kia”
  9. Convocare de urgență la națională: jucătorul de la Rapid, chemat la lot
  10. Șumudică l-a făcut praf, după FCSB - Craiova: „Avea un copil în față, nu ai voie.”