Hagi plănuiește schimbări mari la Farul după șapte meciuri fără victorie. Anunțul antrenorului

CFR Cluj a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 3-1 (2-0), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.

Toate golurile gazdelor au fost marcate de Louis Munteanu (8, 37 - penalty, 66), jucător format de Farul, care acum este golgheterul la zi al Superligii, cu 12 goluri.

Golul al doilea a venit dintr-un penalty acordat pentru henț comis de Bogdan Țîru, decizia fiind luată după consultarea arbitrajului video.

Carlo Casap (71) a marcat pentru Farul, dintr-o lovitură liberă de la circa 25 de metri.

Farul a ajuns la șapte etape consecutive fără victorie, cinci egaluri și două eșecuri.

”A câştigat net CFR, din minutul 1 în 90, am arătat că nu suntem echipă de play-off, că nu merităm.

De mâine începem altă strategie în club, vedem de mâine ce facem, trebuie să schimbăm, va fi greu. Am văzut toţi, nu am avut şanse să jucăm de la egal la egal cu CFR, deşi noi am fost echipa care a câştigat după promovarea în prima ligă aici la CFR, CFR era o echipă foarte mare atunci, noi la început…

Azi nu am avut putere, eu asta am văzut, asta a văzut o ţară întreagă. A fost prea mare diferenţa.

Nu am nimic în plan, să fim cu picioarele pe pământ, nu arătăm ca o echipă de play-off, vom vedea, vom avea sedinţă în club şi vedem ce decizie o să luăm”, a declarat Hagi, după eşecul din Gruia.

Ads