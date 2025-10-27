Gigi Becali s-a înțeles cu CFR Cluj: "Știți cât m-a costat? 3 milioane"

FCSB și CFR Cluj au ajuns la un acord privind clauzele incluse în transferul lui Daniel Bîrligea, iar Gigi Becali a confirmat că le-a răscumpărat integral, pentru a nu mai vira bani suplimentari ardelenilor în funcție de performanțele atacantului.

Becali a plătit încă 400.000 de euro către CFR, după banii achitați inițial pentru transfer, astfel că totalul investiției în Bîrligea a ajuns la 3 milioane de euro.

Becali: „Am plătit ca să terminăm cu clauzele!”

„Am plătit bani şi am răscumpărat tot. Ştiţi cât mă costă Bîrligea până acum? 3 milioane! Dacă dădea gol, dacă dădea pasă de gol, dacă mergeam în Europa, în Conference, trebuia să tot trimitem bani. Eu am preferat să achit. FCSB a dat 400.000 și a răscumpărat tot”.

Inițial, CFR avea dreptul la sume suplimentare din performanțele lui Bîrligea. După renegociere, clubul din Gruia mai păstrează doar 10% dintr-un viitor transfer, dar numai pentru partea care depășește 10 milioane de euro.

Bîrligea, om-cheie la FCSB

De la venirea sa la FCSB, atacantul în vârstă de 25 de ani a devenit titular de bază și unul dintre cei mai eficienți jucători ai campioanei: 24 de goluri și 6 pase decisive în 53 de meciuri.

