Gigi Becali s-a înțeles cu CFR Cluj: "Știți cât m-a costat? 3 milioane"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 11:05
497 citiri
Gigi Becali s-a înțeles cu CFR Cluj: "Știți cât m-a costat? 3 milioane"
Gigi Becali. Foto: hepta

FCSB și CFR Cluj au ajuns la un acord privind clauzele incluse în transferul lui Daniel Bîrligea, iar Gigi Becali a confirmat că le-a răscumpărat integral, pentru a nu mai vira bani suplimentari ardelenilor în funcție de performanțele atacantului.

Becali a plătit încă 400.000 de euro către CFR, după banii achitați inițial pentru transfer, astfel că totalul investiției în Bîrligea a ajuns la 3 milioane de euro.

Becali: „Am plătit ca să terminăm cu clauzele!”

„Am plătit bani şi am răscumpărat tot. Ştiţi cât mă costă Bîrligea până acum? 3 milioane! Dacă dădea gol, dacă dădea pasă de gol, dacă mergeam în Europa, în Conference, trebuia să tot trimitem bani. Eu am preferat să achit. FCSB a dat 400.000 și a răscumpărat tot”.

Inițial, CFR avea dreptul la sume suplimentare din performanțele lui Bîrligea. După renegociere, clubul din Gruia mai păstrează doar 10% dintr-un viitor transfer, dar numai pentru partea care depășește 10 milioane de euro.

Bîrligea, om-cheie la FCSB

De la venirea sa la FCSB, atacantul în vârstă de 25 de ani a devenit titular de bază și unul dintre cei mai eficienți jucători ai campioanei: 24 de goluri și 6 pase decisive în 53 de meciuri.

„Ți-am dat salariu mare ca prostul și s-ar putea să mori aici”. Becali l-a făcut praf, după meciul cu Bologna
„Ți-am dat salariu mare ca prostul și s-ar putea să mori aici”. Becali l-a făcut praf, după meciul cu Bologna
FCSB a pierdut duelul cu Bologna, din Europa League și are o singură victorie în trei meciuri jucate în competiție. Campioana României va juca următorul meci cu Basel, în Elveția. După...
Becali a găsit jucător U21 pentru FCSB: „Am dat 900.000 pe el”. Rezolvă cea mai mare problemă din lot
Becali a găsit jucător U21 pentru FCSB: „Am dat 900.000 pe el”. Rezolvă cea mai mare problemă din lot
FCSB a obținut o victorie cu 4-0 în duelul cu UTA, cel mai convingător succes al acestui sezon. Campioana s-a apropriat la trei puncte de playoff și, deși e încă departe de lupta pentru...
#Superliga, #Gigi Becali, #FCSB, #CFR Cluj, #Daniel Birligea , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nici n-a stat pe ganduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso in vestiar si i-a spus cateva cuvinte! Decizia antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trofeu pentru Steaua! Competiția câștigată de „militari”
  2. Jucătoarea din România care tocmai a intrat în top 40 WTA. Cea mai bună clasare a carierei
  3. Scene ireale la El Clasico. Vinicius l-a înjurat pe antrenorul Alonso: „Du-te dracului”
  4. Becali a găsit jucător U21 pentru FCSB: „Am dat 900.000 pe el”. Rezolvă cea mai mare problemă din lot
  5. Gigi Becali s-a înțeles cu CFR Cluj: "Știți cât m-a costat? 3 milioane"
  6. Vinicius, scandal uriaș la Real Madrid după ce a fost schimbat în El Clasico: „Plec de la echipă! Să se ducă naibii!”
  7. A vrut să-l păcălească pe portarul român, dar s-a făcut de râs: "Îmi pare rău" VIDEO
  8. Florin Tănase l-a desființat pe Giovanni Becali după FCSB - UTA: „Îmi e milă de el, săracul. E de plâns!”
  9. Final de etapă în Serie A: pe ce loc a ajuns Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu
  10. La Liga: victorie obținută în prelungiri de Rayo Vallecano. Ce a făcut internaționalul român