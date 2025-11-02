"Clienții" lui Gigi Becali după meciul de la Cluj: „Sunt sub nivel, foarte slabi!”

FCSB a câștigat cu 2-0 pe terenul celor de la U Cluj, în etapa a 15-a din Superligă, iar succesul i-a adus pe roș-albaștri la egalitate de puncte cu Oțelul Galați, echipa de pe locul 6 — ultimul care asigură prezența în play-off. Patronul Gigi Becali, 67 de ani, s-a arătat mulțumit de rezultat, dar a avut și critici dure pentru unii dintre jucători.

„Aveam o presimțire, eram sigur că vom câștiga, pentru că este situația care este. Dacă ești în situația în care ești și joci cu echipe mai mici și nu câștigi, nu mai poți avea pretenții de echipă, de valoare, de bani. A fost mai ușor că ei au jucat în 10, e adevărat. După ce s-a făcut 2-0, nu am mai avut nicio emoție”, a declarat Becali la PrimaSport.

Olaru, Tănase și Cisotti – remarcații lui Becali

Latifundiarul din Pipera l-a lăudat în special pe Darius Olaru, autorul unuia dintre goluri:

„Olaru crește pe zi ce trece, dar încă nu este la nivelul de altădată. Golul lui e marca Olaru, imprevizibil, dar îi mai trebuie precizie, la șut și la pase.”

Pe lista jucătorilor apreciați se mai află și Florin Tănase, revenit în forță la echipă, precum și italianul Andrea Cisotti. „Tănase a fost neobosit, a luminat jocul. Cisotti e foarte inteligent, are precizie și timing. Știe când să sară, cum să sară, locul și distanța, știe tot”, a spus patronul.

Patru jucători criticați: „Sunt sub nivel, foarte slabi!”

Chiar și după victoria clară, Becali nu s-a ferit să nominalizeze fotbaliști care l-au dezamăgit. „Șut, Lixandru, Ngezana și Radunovic sunt patru jucători care nu sunt la nivel. Radunovic a dat vreo două mingi la adversar, primești un gol și la revedere! Nu doar că nu sunt la nivel, ci sunt la nivel foarte jos, slab!”, a spus finanțatorul.

„Nu mai am teamă. Prindem play-off-ul”

După succesul de la Cluj, Gigi Becali este convins că FCSB va prinde play-off-ul fără emoții:

„Mingea a fost numai la noi. Nu vreau 3-0, ci 2-0, îmi place mai mult, pentru că nu riscăm. Până acum aveam teamă, dar acum nu se mai pune problema. Mai sunt 15 meciuri și vin partide mai ușoare pentru noi.”

