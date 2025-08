Gigi Becali, bulversat după eșecul cu Dinamo: "Nu mi s-a întâmplat niciodată în 25 de ani"

FC Dinamo București a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-3 (2-1), în "eternul derby al fotbalului românesc", sâmbătă seara, pe Arena Națională din Capitală, în etapa a patra a Superligii.

Dinamo a obținut prima sa victorie din acest sezon, prin golul lui Alexandru Musi (34) și hat-trick-ul scoțianului Daniel Armstrong (45+4 - penalty, 56 - penalty, 79).

Toate golurile campioanei au fost reușite de Florin Tănase (19 - penalty, 50, 90+1 - penalty), la meciul său cu numărul 300 în Superligă.

Gigi Becali nu mai știe ce să mai creadă după un nou eșec.

„Nu înțeleg, asta nu mi s-a întâmplat niciodată în 25 de ani. Tocmai pentru că nu înțeleg, trebuie să fiu alături de jucători. Nu mai critic pe nimeni. A fost ceva de neînțeles ce s-a întâmplat, de asta nici nu zic nimic de Feșnic. Da, am dat 3 goluri, dar nu din acțiune. Nu am avut nimic ca ocazii, am dat 3 goluri aiurea.

De asta nu zic de Feșnic. Ce să zic de el? Dacă jucam și noi ceva, m-aș fi luat de el. Și pentru penalty, și pentru faultul acordat lui George Popescu aiurea, deși nu i-a făcut nimic.

Dacă vreți, și alea 6 minute [de prelungire], de nu a mai prelungit deloc. Dar nu vreau să zic nimic despre el pentru că nu am fost... Ei au jucat în viteza a cincea, noi am fost în viteza întâi. Atunci trebuie să fiu alături de ei”, a spus Becali, la Prima Sport 1.

