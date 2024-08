Gigi Becali dă de pământ cu doi jucători de la FCSB: "Văd niște lucruri la fotbal de nu mai înțeleg nimic"

Formaţia FCSB a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Farul Constanţa, într-un meci din etapa a cincea a Superligii, în care a revenit în ultimele minute de la 1-2.

Ultimul gol a fost marcat de Olaru dintr-un penalti acordat după consultarea VAR.

Gigi Becali a fost nemulțumit de fundașul dreapta Nana Antwi și de atacantul Daniel Popa.

„Mi-a plăcut și prima repriză. Trebuia să marcăm 4-5 goluri. Nu mi-a plăcut Antwi. Nu dă o centrare. Mi-a plăcut în rest tot, pentru că am câștigat. Nu mi-a plăcut că în prima repriză nu am dat gol din 5 ocazii, iar în a doua am dat două goluri din două ocazii.

Am stabilit să rotim. Am scos câțiva jucători. Olaru a câștigat meciul, e meciul lui, punctele sunt aduse de el. La Olaru erau semne de întrebare privind pregătirea, nu valoare.

Popa nu dă gol din 2 metri. A avut cu capul din 2 metri și cu piciorul dintr-un metru. Antwi a dat doar o centrare bună. De Popa nu știu ce să mai zic. Văd niște lucruri la fotbal de nu mai înțeleg nimic. Joc cu rezervele și am 5 ocazii, cu titularii nu am nicio ocazie și dau două goluri”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport 1.

