Gigi Becali confirmă noul transfer de la FCSB: atacantul vine de la o rivală din Superligă

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 20 August 2025, ora 11:41
566 citiri
Gigi Becali confirmă noul transfer de la FCSB: atacantul vine de la o rivală din Superligă
Gigi Becali. Foto: hepta

Gigi Becali a dat o ultimă lovitură pe piața transferurilor. FCSB s-a înțeles cu Universitatea Cluj pentru transferul lui Mamadou Thiam.

După ce Alibec s-a accidentat și Daniel Bîrligea abia a revenit în primul 11, Gigi Becali a găsit soluția pentru întărirea compartimentului ofensiv.

FCSB s-a înțeles cu Universitatea Cluj pentru transferul atacantului Mamadou Thiam (30 de ani).

Thiam nu se mai antrenase în ultimele zile, dorind să forțeze transferul.

”Da, l-am luat pe Thiam de la U Cluj. A semnat pe un an plus doi ani. L-am cedat pe Gheorghiță plus 50.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, pentru iAMsport.ro.

Fotbalistul a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Dijon B (2013-2015), Dijon (2015-2017), Clermont (împrumut 2016-2017), Barnsley (2017-2020), Oostende (2020-2022), Nancy (împrumut 2021-2022), Universitatea Cluj (2022-2023), Al-Arabi SC (2023-2024), Al-Jabalain (2024), Universitatea Cluj (2024-prezent).

Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor! A adus la FCSB atacantul mult dorit de la Universitatea Cluj
Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor! A adus la FCSB atacantul mult dorit de la Universitatea Cluj
Gigi Becali a dat o ultimă lovitură pe piața transferurilor. FCSB s-a înțeles cu Universitatea Cluj pentru transferul lui Mamadou Thiam. După ce Alibec s-a accidentat și Daniel Bîrligea...
"I-am dat eu bani să plece!" Gigi Becali a dat afară un jucător de la FCSB
"I-am dat eu bani să plece!" Gigi Becali a dat afară un jucător de la FCSB
Gigi Becali a confirmat despărțirea de atacantul de 32 de ani. Jordan Gele (32 de ani) a ajuns la începutul anului 2025 la FCSB, de la Unirea Slobozia. Atacantul nu a reușit să se impună...
#Superliga, #Gigi Becali, #FCSB, #Mamadou Thiam, #universitatea cluj , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Anunt total neasteptat, la o saptamana dupa ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Emma Răducanu, moment bizar la fileu. A refuzat îmbrățișarea VIDEO
  2. Gigi Becali confirmă noul transfer de la FCSB: atacantul vine de la o rivală din Superligă
  3. S-a despărțit de Badosa și nu își mai revine: clipe dificile pentru fostul număr 3 ATP
  4. Surpriza de proporții pe care o pregătește Mircea Lucescu pentru meciurile din septembrie
  5. Rușii au dat lovitura la Otopeni, cu un record mondial uimitor
  6. Eșec pentru Novak Djokovic în primul meci de la US Open. Alte rezultate
  7. Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor! A adus la FCSB atacantul mult dorit de la Universitatea Cluj
  8. Mutarea care îi poate relansa cariera lui Ianis Hagi! E dorit de o echipă titrată
  9. Adrian Mutu, partener de afaceri cu Pescobar! A investit o sumă imensă și acum așteaptă rezultatele
  10. Lovitura carierei pentru Louis Munteanu! Clubul mare din Spania care e pe urmele lui