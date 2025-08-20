Gigi Becali confirmă noul transfer de la FCSB: atacantul vine de la o rivală din Superligă

Gigi Becali a dat o ultimă lovitură pe piața transferurilor. FCSB s-a înțeles cu Universitatea Cluj pentru transferul lui Mamadou Thiam.

După ce Alibec s-a accidentat și Daniel Bîrligea abia a revenit în primul 11, Gigi Becali a găsit soluția pentru întărirea compartimentului ofensiv.

FCSB s-a înțeles cu Universitatea Cluj pentru transferul atacantului Mamadou Thiam (30 de ani).

Thiam nu se mai antrenase în ultimele zile, dorind să forțeze transferul.

”Da, l-am luat pe Thiam de la U Cluj. A semnat pe un an plus doi ani. L-am cedat pe Gheorghiță plus 50.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, pentru iAMsport.ro.

Fotbalistul a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Dijon B (2013-2015), Dijon (2015-2017), Clermont (împrumut 2016-2017), Barnsley (2017-2020), Oostende (2020-2022), Nancy (împrumut 2021-2022), Universitatea Cluj (2022-2023), Al-Arabi SC (2023-2024), Al-Jabalain (2024), Universitatea Cluj (2024-prezent).

