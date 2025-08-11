Gigi Becali, despre eșecul cu Unirea Slobozia: "Nu merge cu frichi-frichi la fotbal"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 11 August 2025, ora 07:47
538 citiri
Gigi Becali, despre eșecul cu Unirea Slobozia: "Nu merge cu frichi-frichi la fotbal"
Gigi Becali FOTO Hepta

FCSB, campioana en titre, a fost învinsă de Unirea Slobozia cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Raul Rotund (35), cu un șut la colțul lung, după ce a fost angajat în careu de Florin Purece.

FCSB a pierdut al treilea meci consecutiv în campionat și are o singură victorie în ultimele șase meciuri în toate competițiile (cinci eșecuri).

"N-ai văzut ce a zis Crețu? Să pună osul la treabă! Nu se mișcă jucătorii pe teren la primit. Nu se pune osul la treabă, cum zice și Crețu. Nu e nicio mișcare. N-ați văzut?

Jucați, mă, fotbal! Veniți la primit, jucați un-doiuri. Stânga-dreapta, stânga-dreapta. Slobozia e echipă cu care să joci stânga-dreapta?

N-au soluții! Sunt trei jucători în spate și șapte în față. Echipa e ruptă! Nu există o legătură, un șnur, nu există. Se aruncă cinci în atac.

Gata, nu mai vreau să critic echipa, asta e situația. Să ne calificam și după om vedea ce vom face. Dar orice meci trebuie luat din prima secundă, nu să joci fotbal abia după ce te conduce adversarul", a declarat Becali la DigiSport.

"Am greşit, Lixandru nu îşi revine. Degeaba. Am avut eu o slăbiciune la Lixandru, l-am tot încercat. Nu poţi să joci fotbal. Dacă nu ai mijlocaşii centrali, nu poţi juca fotbal. Noi trebuie să câştigăm meciurile, nu avem timp de refăcut jucători. Nici George (n.r. Popescu) pe care l-am lăudat.

Fotbalul e sport bărbătesc, de război. Nu merge cu frichi-frichi la fotbal.”, a declarat Gigi Becali pentru Prima Sport.

Gigi Becali s-a mai lămurit cu un jucător de la FCSB: "Gata! La revedere!"
Gigi Becali s-a mai lămurit cu un jucător de la FCSB: "Gata! La revedere!"
FCSB, campioana en titre, a fost învinsă de Unirea Slobozia cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal....
Ce a spus Elias Charalambous după eșecul cu Slobozia: "Nu mai putem continua aşa"
Ce a spus Elias Charalambous după eșecul cu Slobozia: "Nu mai putem continua aşa"
Echipa Unirea Slobozia a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Superligă. Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 în Ghencea şi e pe locul...
#Superliga, #Gigi Becali, #FCSB, #unirea slobozia, #Mihai Lixandru, #george popescu , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a intrat in direct si a inceput "tirada"! Cum a numit-o pe FCSB, dupa 0-1 cu Unirea Slobozia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
OUT! Antrenorul lui AC Milan a facut anuntul, dupa ce Coubis a debutat cu autogol si rosu direct

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Replică dură a lui Mihai Rotaru pentru Gigi Becali: „Nu cred că e în măsură să vorbească despre inteligență”
  2. E război între patronii din Superliga! "Minte întunecată, tertipuri idioate"
  3. Gigi Becali, despre eșecul cu Unirea Slobozia: "Nu merge cu frichi-frichi la fotbal"
  4. Ce a spus Elias Charalambous după eșecul cu Slobozia: "Nu mai putem continua aşa"
  5. Al șaselea titlu pentru jucătoarea de tenis din România! Revenire spectaculoasă în finală
  6. Gigi Becali s-a mai lămurit cu un jucător de la FCSB: "Gata! La revedere!"
  7. Ce a făcut Edward Iordănescu în campionat, la câteva zile după ce a fost umilit în cupele europene
  8. Presa din Italia a dat verdictul pentru puștiul român pe care AC Milan vrea să îl debuteze în Serie A: „Mai prost nici nu putea fi.”
  9. Începe Premier League! Campionatul Angliei "dispare" de pe TV și poate fi urmărit doar online
  10. Rezultat mare pentru Rednic în Belgia. Pe cine a învins