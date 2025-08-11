Gigi Becali, despre eșecul cu Unirea Slobozia: "Nu merge cu frichi-frichi la fotbal"

FCSB, campioana en titre, a fost învinsă de Unirea Slobozia cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Raul Rotund (35), cu un șut la colțul lung, după ce a fost angajat în careu de Florin Purece.

FCSB a pierdut al treilea meci consecutiv în campionat și are o singură victorie în ultimele șase meciuri în toate competițiile (cinci eșecuri).

"N-ai văzut ce a zis Crețu? Să pună osul la treabă! Nu se mișcă jucătorii pe teren la primit. Nu se pune osul la treabă, cum zice și Crețu. Nu e nicio mișcare. N-ați văzut?

Jucați, mă, fotbal! Veniți la primit, jucați un-doiuri. Stânga-dreapta, stânga-dreapta. Slobozia e echipă cu care să joci stânga-dreapta?

N-au soluții! Sunt trei jucători în spate și șapte în față. Echipa e ruptă! Nu există o legătură, un șnur, nu există. Se aruncă cinci în atac.

Gata, nu mai vreau să critic echipa, asta e situația. Să ne calificam și după om vedea ce vom face. Dar orice meci trebuie luat din prima secundă, nu să joci fotbal abia după ce te conduce adversarul", a declarat Becali la DigiSport.

"Am greşit, Lixandru nu îşi revine. Degeaba. Am avut eu o slăbiciune la Lixandru, l-am tot încercat. Nu poţi să joci fotbal. Dacă nu ai mijlocaşii centrali, nu poţi juca fotbal. Noi trebuie să câştigăm meciurile, nu avem timp de refăcut jucători. Nici George (n.r. Popescu) pe care l-am lăudat.

Fotbalul e sport bărbătesc, de război. Nu merge cu frichi-frichi la fotbal.”, a declarat Gigi Becali pentru Prima Sport.

