E război între patronii din Superliga! "Minte întunecată, tertipuri idioate"

Gigi Becali, Dan Șucu și Mihai Roaru FOTO Colaj IAmSport

Gigi Becali a reacționat dur după ce Rapid și Craiova și-au unit forțele împotriva lui. Cele două echipe au contestat regula care îl ajută pe Becali.

Rapid și Craiova au protestat împotriva schimbării regulii care a făcut posibilă revenirea lui Malcom Edjouma pe lista de jucători eligibili pentru campionat.

Gigi Becali a reacționat vehement, susținând că nu a făcut decât să repare o neregulă din regulament și a lansat un atac dur la adresa patronilor Dan Șucu și Mihai Rotaru, declarându-le război deschis.

„Aici e vorba de inteligenţă, de puţină raţiune, nu juridică, de puţină raţiune, de puţin simţ şi de viaţă. În mintea lor, în răutatea lor, în invidia lor, în duşmăniile lor, li s-a întunecat mintea, ca să nu vadă că de fapt nu e vorba de schimbarea regulii, e vorba de îndreptarea unei anomalii.

E vorba de corectarea unei reguli. Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat! Alta e să pui o regulă în timpul jocului, alta e să o corectezi. Când e o anomalie în lumea asta, trebuie corectat la orice oră.

Mie ce serviciu să îmi facă Gino Iorgulescu? Reziliam şi făceam alt contract, deci ce mare avantaj mi-a făcut. Eu ţipam şi urlam că era vorba de o greşeală care trebuia rectificată. Din cauza duşmăniei şi a invidiei fac aşa, dar tot o să îi spulber şi anul ăsta.

Ei găsesc o viclenie drăcească, prostească, idioată, din cauză că au mintea întunecată, găsim nişte tertipuri idioate. De la minte întunecată, tertipuri idioate. Cum adică să votăm? Este o anomalie care se vede în cupele europene. E o greşeală, o îndrepţi. Trebuie să întreb cluburile ca să te armonizezi cu FIFA şi UEFA?

Nu, este lege! Nu am cerut eu, am cerut eu ceva? Am reclamat o greşeală. Dacă eu am ţipat şi am urlat de prostiile pe care le aveau ei şi s-au sesizat înseamnă că mi-au făcut mie un avantaj? Îţi dai seama ce avantaj mi-au făcut mie.

Câtă minte au ei, înseamnă că o greşeală trebuie să rămână greşeală şi o anomalie să rămână anomalie. Bă, o să vă spulber! Şi pe tine, Dan Şucu, şi pe tine, Mihai Rotaru!”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru Prima Sport.

