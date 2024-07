Ce spune Gigi Becali despre penalty-ul primit de FCSB în disputa cu Unirea Slobozia: ”Voi chiar nu vedeți?”

FCSB a scos un singur punct din disputa cu Unirea Slobozia. Echipa din capitală a remizat, scor 2-2, după un meci în care nou-promovata a pus destule probleme.

Golul doi al FCSB-ului a fost marcat dintr-un penalti acordat la limită, pentru că faza s-a petrecut exact în marginea careului. Patronul echipei spune că nu este îngrijorat de rezultat, dar crede că cei ce spun că nu a fost penalty la acea fază au mintea întunecată.

”Nu mă îngrijorează acest rezultat, pentru că suntem abia la început de sezon. Sunt multe meciuri de jucat.

Pe mine, mă îngrijorează când niște oameni văd o fază și unii poate au mintea întunecată. E mare lucru să vezi? Vine și bagă umărul. Voi chiar nu vedeți? Uite. Fă click când e în careu”, a spus Becali, în direct la DigiSport.

Ulterior, moderatorul Vali Moraru l-a contrat pe Becali, spunând că el este de părere că nu trebuia acordat penalty la acel contact.

”Și ce vrei acum? Eu Gigi Becali nu zic ca tine. Nu am voie să zic părerea mea? Cine vede așa, are mintea întunecată. Eu zic de oamenii care nu văd, nu de tine. Am spus la modul de general. Le-a fost jenă să vă contrazică. Se vede că vine cu cotul în piept”, a mai spus Becali.

