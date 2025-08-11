Cât costă Goal Line Technology, sistemul care putea să facă lumină în faza controversată de la Craiova

Sibienii susțin că mingea lui Chițu a trecut linia porții FOTO Captua video

Universitatea Craiova a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de fundașul ucrainean Oleksandr Romanciuk (31), cu un șut de la circa 24 de metri la vinclu.

Sibienii au înscris în final, prin Aurelian Chițu (90+2), dar golul nu a fost acordat, arbitrii considerând că mingea nu ar fi depășit integral linia porții la respingerea portarului Silviu Lung jr.

Sistemul care ar fi putut decide cu exactitate dacă mingea a depășit sau nu linia porții nu este VAR-ul, ci Goal Line Technology.

Cum funcționează

Se folosesc 7 camere pe fiecare poartă pentru a urmări mingea.

Camerele generează o imagine tridimensională a traiectoriei mingii.

Când mingea trece complet linia porții, sistemul trimite un semnal automat (prin vibrație și sunet) pe ceasul arbitrului – în mai puțin de 1 secundă.

Nu ni-l permitem

Goal Line Technology este folosit în toate marile campionate din Europa, mai puțin Spania. În momentul în care au existat goluri controversate acordate sau nu în campionatul spaniol, oficialii ligii au declarat că acest sistem are un cost prea ridicat. Suma pentru implementarea acestui sistem se ridică la aproximativ 3 milioane de euro pe sezon. Un cost prea ridicat.

