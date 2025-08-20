Ianis Hagi, în Superliga! Mutarea bombă plănuită de Gică Hagi și de Dan Șucu

O mutare senzațională se pregătește în Superliga. Ianis Hagi ar urma să joace la Rapid, cel puțin până în iarnă.

Liber de contract după despărțirea de Glasgow Rangers, Ianis Hagi a tot așteptat o ofertă perfectă, însă aceasta n-a mai venit.

Fotbalistul român ar fi la adăpost datorită unei înțelegeri făcute de tatăl său, Gică Hagi, cu patronul Rapidului, Dan Șucu.

Astfel, dacă Ianis nu își găsește nimic concret, fotbalistul ar urma să joace la Rapid până în iarnă, apoi să fie cedat clubului italian Genoa, care e patronat tot de Dan Șucu, scrie Fanatik.

Deocamdată, Ianis Hagi e în al nouălea cer după nașterea băiatului său și a pus în așteptare toate discuțiile legate de viitorul său fotbalistic.

Ads