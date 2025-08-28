Ce spune antrenorul Constantin Gâlcă despre venirea lui Ianis Hagi la Rapid: "Un transfer util"

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid București, Constantin Gâlcă, a declarat, joi, într-o conferință de presă, comentând posibilitatea transferului mijlocașului Ianis Hagi, că acesta este un jucător care poate decide singur un meci și că ar fi util formației sale.

Informația despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la FC Rapid a fost dezvăluită de Mircea Lucescu. Selecționerul i-a propus acționarului Dan Șucu să îl aducă pentru trei luni la Rapid pe Ianis Hagi, pentru ca apoi să-l transfere în Italia, la Genoa, grupare aflată de asemenea în proprietatea sa.

'Jucători mai așteptăm, așa spun. Eu îmi doresc. Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. Mai multe știe conducerea. Eu spun posturile, propun și jucători, dar vin propuneri și din partea clubului, bineînțeles. Eu îmi doresc să vină jucători cât mai repede, e important pentru noi. Noi avem un lot destul de omogen, dar mai e nevoie de un jucător care să fie complementar cu cei de la mijloc. De Ianis întrebați mai sus (n.r. - conducerea clubului). Ianis Hagi e un jucător cu calități foarte bune, care poate să decidă un meci. El poate să dea viteză jocului prin inteligența și valoarea lui. Ar fi un jucător util pentru noi', a precizat Gâlcă.

Antrenorul a menționat că în meciul cu UTA de vineri seara își dorește un joc foarte bun care să îi facă la final fericiți pe suporteri.

'UTA e o echipă care a început bine campionatul. Este bine organizată, aleargă foarte mult și are și jucători de unu contra unu. Jucăm acasă și ne dorim să câștigăm. Vrem să arătăm un joc foarte bun pentru că e important să facem suporterii fericiți. Trebuie să avem un joc mult mai constant, să arătăm mai mult echilibru pentru ca adversarul să nu își creeze situații de gol. Noi avem momente bune în joc, dar sunt prea puține. Jucăm bine o repriză sau 35 de minute, doar cu Botoșani am jucat cam 80 de minute. Ne dorim să facem un meci complet. E important să transmitem siguranță și constanță prin ceea ce jucăm. Pentru că în acest fel am avea mult mai multe reușite', a explicat el.

'Drilon (Hazrollaj), Manea și Onea se antrenează, dar separat. Doar ultimii doi au intrat puțin cu grupul. În rest, suntem aceiași ca și până la acest meci', a adăugat Constantin Gâlcă.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația UTA, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a Superligii.

