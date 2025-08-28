Ce spune antrenorul Constantin Gâlcă despre venirea lui Ianis Hagi la Rapid: "Un transfer util"

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 28 August 2025, ora 21:44
463 citiri
Ce spune antrenorul Constantin Gâlcă despre venirea lui Ianis Hagi la Rapid: "Un transfer util"
Constantin Gâlcă FOTO Facebook Rapid 1923

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid București, Constantin Gâlcă, a declarat, joi, într-o conferință de presă, comentând posibilitatea transferului mijlocașului Ianis Hagi, că acesta este un jucător care poate decide singur un meci și că ar fi util formației sale.

Informația despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la FC Rapid a fost dezvăluită de Mircea Lucescu. Selecționerul i-a propus acționarului Dan Șucu să îl aducă pentru trei luni la Rapid pe Ianis Hagi, pentru ca apoi să-l transfere în Italia, la Genoa, grupare aflată de asemenea în proprietatea sa.

'Jucători mai așteptăm, așa spun. Eu îmi doresc. Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. Mai multe știe conducerea. Eu spun posturile, propun și jucători, dar vin propuneri și din partea clubului, bineînțeles. Eu îmi doresc să vină jucători cât mai repede, e important pentru noi. Noi avem un lot destul de omogen, dar mai e nevoie de un jucător care să fie complementar cu cei de la mijloc. De Ianis întrebați mai sus (n.r. - conducerea clubului). Ianis Hagi e un jucător cu calități foarte bune, care poate să decidă un meci. El poate să dea viteză jocului prin inteligența și valoarea lui. Ar fi un jucător util pentru noi', a precizat Gâlcă.

Antrenorul a menționat că în meciul cu UTA de vineri seara își dorește un joc foarte bun care să îi facă la final fericiți pe suporteri.

'UTA e o echipă care a început bine campionatul. Este bine organizată, aleargă foarte mult și are și jucători de unu contra unu. Jucăm acasă și ne dorim să câștigăm. Vrem să arătăm un joc foarte bun pentru că e important să facem suporterii fericiți. Trebuie să avem un joc mult mai constant, să arătăm mai mult echilibru pentru ca adversarul să nu își creeze situații de gol. Noi avem momente bune în joc, dar sunt prea puține. Jucăm bine o repriză sau 35 de minute, doar cu Botoșani am jucat cam 80 de minute. Ne dorim să facem un meci complet. E important să transmitem siguranță și constanță prin ceea ce jucăm. Pentru că în acest fel am avea mult mai multe reușite', a explicat el.

'Drilon (Hazrollaj), Manea și Onea se antrenează, dar separat. Doar ultimii doi au intrat puțin cu grupul. În rest, suntem aceiași ca și până la acest meci', a adăugat Constantin Gâlcă.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația UTA, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a Superligii.

Mircea Lucescu i-a propus lui Ianis Hagi o echipă din Superliga! "Trei luni și apoi pleci în Italia"
Mircea Lucescu i-a propus lui Ianis Hagi o echipă din Superliga! "Trei luni și apoi pleci în Italia"
Deși părea că va da curs unei oferte din Turcia, Ianis Hagi este în continuare pe bară și viitorul său este incert. Mircea Lucescu crede că Ianis Hagi ar trebui să joace trei luni la...
Mesaj dur după victoria la limită a Rapidului: "Alo! Am jucat cu Metaloglobus! Lăsați șampania și artificiile, deschideți buzunarele"
Mesaj dur după victoria la limită a Rapidului: "Alo! Am jucat cu Metaloglobus! Lăsați șampania și artificiile, deschideți buzunarele"
Rapid București a învins-o pe Metaloglobus București cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, în deplasare, la Clinceni, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal. Rapid a deschis...
#Superliga, #Rapid, #Ianis Hagi, #Constantin Galca, #Dan Sucu , #Rapid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a dus la conferinta la US Open si nu i-a venit sa creada ce vede! "Umilit de iubita, in fata tuturor"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FOTO Zlatan Ibrahimovic a aparut la tragerea la sorti a UCL si a surprins pe toata lumea cu noul sau look

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. U Craiova - Bașakșehir, un meci pentru istoria oltenilor. E infern în Bănie! S-au marcat 4 goluri LIVETEXT
  2. FCSB - Aberdeen, în Europa League, cu calificarea pe masă. Gol din penalty și ”roșu” în finalul primei reprize LIVETEXT
  3. Scenografie șocantă a suporterilor Universității Craiova la meciul cu Bașakșehir: "Fuck UEFA"
  4. Ce spune antrenorul Constantin Gâlcă despre venirea lui Ianis Hagi la Rapid: "Un transfer util"
  5. CFR Cluj - Hacken, în Conference League. Doar o minune îi poate califica pe ardeleni. Deschidere de scor LIVETEXT
  6. Tragere la sorți în Champions League, cu Cristi Chivu și alți 3 jucători români la start. Lista adversarelor
  7. Jucătorii Rapidului, despre problema echipei: „Nu știu cât timp va mai funcționa asta”
  8. Decizia celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, la un an de la decesul jucătoarei Iryna Glibko
  9. A fost adus cu surle și trâmbițe de CFR Cluj, dar pleacă de la echipă fără să debuteze: „L-am invitat să reziliem.”
  10. S-a săturat. „Puștiul minune” de la FCSB vrea să plece de la echipă. Becali i-a răspuns imediat: „Trebuie să joace fotbal.”