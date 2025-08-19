Ianis Zicu a răbufnit după eșecul cu U Cluj: acuzații dure din partea antrenorului

Universitatea Cluj a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a șasea a Superligii de fotbal, în care "șepcile roșii" au jucat cea mai mare parte a timpului în inferioritate numerică.

"U" a marcat prin croatul Dino Mikanovic (4), cu un voleu la colțul scurt, în urma unei centrări a lui Andrei Gheorghiță.

Clujenii au rămas în zece oameni în min. 10, când Iulian Cristea a fost eliminat pentru fault în postură de ultim apărător la Alexandru Ișfan, iar gazdele au primit doar lovitură liberă din marginea careului, deși infracțiunea s-a încheiat în suprafața de pedeapsă.

„Cred că a fost penalty la faza respectivă. După ce a dat cartonașul roșu, arbitrajul ar fi trebuit să fie puțin mai echidistant. De acolo a început o manieră ciudată de arbitraj, cu momente de întârziere.

Cred că jocul merita cel puțin 10 minute de prelungire.

Am avut atât de multe momente cu un om în minus și totuși nu am reușit să egalăm în timpul regulamentar. U Cluj este o echipă puternică, ne-au pus probleme în duelurile unu contra unu. Lukic a ajutat foarte mult, a reținut toate mingile, însă asta nu justifică deciziile noastre greșite în anumite momente.

Este dureros că foarte mulți jucători au luat decizii greșite în situații de superioritate pe benzile laterale. Trebuia să pasăm mai rapid, însă circulația mingii a fost mult prea lentă. Am jucat 90 de minute cu un om în plus și nu am reușit să egalăm, ceea ce ne doare foarte mult. Aveam șansa să urcăm pe locul 2, dar din nou, o decizie incorectă ne-a afectat.”, a spus Ianis Zicu.

Ads