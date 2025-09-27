S-a încheiat Petrolul - Rapid, în Superliga. Pe ce loc se află giuleștenii

Autor: Teodor Serban
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 22:40
62 citiri
S-a încheiat Petrolul - Rapid, în Superliga. Pe ce loc se află giuleștenii
Rapid a câștigat cu Petrolul FOTO FB Superliga

Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Petrolul Ploieşti, în etapa a 11-a din Superligă.

Giuleştenii au avut iniţiativa în prima parte a meciului de la Ploieşti şi Rareş Pop a şutat din careu în minutul 17, însă mingea l-a lovit pe coechipierul său, Koljic, care se afla în faţa porţii adverse.

După şapte minute oaspeţii au reuşit să deschidă scorul. Elvir Koljic a executat pe jos şi tare o lovitură liberă din marginea careului, portarul Bălbărău a respins în faţă şi Paşcanu a trimis în plasă. Doukansy şi-a reglat şutul la poarta lui Aioani, în minutul 40, iar în continuare fazele periculoase au întârziat să apară, lipsind cu desăvârşire în partea secundă.

Rapid s-a impus cu 1-0 la Ploieşti şi, cu 22 de puncte, se află pe locul al doilea în clasament, după Universitatea Craiova. Petrolul e a 14-a cu şase puncte şi a ajuns la cinci eşecuri consecutive.

PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, P. Papp (Prce 74), Y. Roche – D. Radu (Tolea 46), Doukansy (Jyry 46), Mateiu, Dongmo, Sălceanu (David Paraschiv 77) – Chică Roşă (Doumtsios 66), Grozav. ANTRENOR: Eugen Neagoe

RAPID: Aioani – Cr. Manea, Paşcanu, Kramer, Braun (Leo Bolgado 80) – Hromada (Alex Dobre 69), K. Keita – R. Pop (Vulturar 69), T. Christensen (Micovschi 80), Petrila (Gojkovic 79) – Koljic. ANTRENOR: Costel Gâlcă

Cartonaşe galbene: Jyry 79, Prce 83 / K. Keita 45+2

Arbitri: Marcel Bîrsan – Mircea Grigoriu, Ionuţ Neacşu

Arbitri: Viorel Flueran – Marius Badea

