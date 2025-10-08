Ilie Dumitrescu a anunțat cele cinci echipe sigure de play-off: „Una singură mai e!”

Ilie Dumitrescu este analist la DigiSport FOTO Facebook / Ilie Dumitrescu

SuperLiga a devenit mai imprevizibilă ca niciodată, iar după 12 etape, clasamentul surprinde pe toată lumea. FC Botoșani e liderul neașteptat al campionatului, iar FC Argeș și Unirea Slobozia ocupă în aceste momente poziții de play-off.

În ciuda începutului excelent al moldovenilor, Ilie Dumitrescu crede că lupta reală pentru Top 6 se va da între numele mari ale fotbalului românesc, iar cinci dintre echipele calificate sunt, în opinia sa, deja decise.

Ilie Dumitrescu: „Rapid, Craiova și Dinamo rămân acolo. Mai sunt FCSB și CFR”

„Îmi mențin părerea că va fi foarte greu pentru Botoșani să rămână în play-off, chiar și după 12 etape. Ar trebui să aibă continuitate. E un parcurs senzațional, dar cred că și Leo Grozavu e conștient că va fi greu să mențină echipa în primele șase”, a spus Ilie Dumitrescu, la Fotbal Club, emisiune difuzată pe Digi Sport.

Analistul TV a subliniat că, în opinia sa, doar un loc din Top 6 mai rămâne de disputat:

„Avem așa: Rapid, Craiova și Dinamo, care vor rămâne acolo. Și mai ai FCSB și CFR. Deci poate pentru o singură poziție va fi o luptă, între Botoșani, FC Argeș, poate și Oțelul. E greu rău de tot. CFR și FCSB vor fi în play-off! Dinamo, Craiova și Rapid vor fi în play-off. Da? Deci cinci echipe! Una singură mai e”.

