S-a încheiat derby-ul codașelor din Superliga românească. Ambele echipe au rămas fără victorie

Echipa bucureşteană Metaloglobus a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Csikszereda, în penultimul meci al etapei a zecea din Superligă.

La Miercurea Ciuc, gazdele au deschis scorul în minutul 17, când Szalay a înscris din pasa lui Anderson Ceara. Bucureştenii au replicat după numai trei minute, dar Pap a scos şutul lui Milea. Însă oaspeţii au egalat în minutul 33, prin David Irimia. Bakos a înscris pentru gazde în minutul 45+1, însă VAR-ul a anulat golul pentru o poziţie de ofsaid şi la pauză s-a intrat cu scor egal, 1-1.

Elevii lui Ilyeş au preluat din nou conducerea, în minutul 53, odată cu reuşita lui Vereş, iar şapte minute mai târziu Metaloglobus a lovit bara, prin Zakir. Acelaşi Zakir a restabilit egalitatea, în minutul 69, iar până la final, deşi ambele echipe au căutat golul victoriei, nu s-a mai marcat.

Csikszereda – Metaloglobus s-a terminat 2-2. Cele două echipe se află pe ultimele două locuri ale clasamentului. Csikszereda e pe 15, cu 4 puncte, în timp ce Metaloglobus e ultima, cu trei puncte.

CSIKSZEREDA: Ed. Pap – Bloj, Hegedus, Palmeş, Paszka – Vegh (Dusinszki 79), Vereş – Anderson Ceara (Jebari 68), Bakos (A. Gergely 79), Szalay (B. Szabo 64) – Eppel (Dolny 64). ANTRENOR: Robert Ilyeş

METALOGLOBUS: Gavrilaş (Nedelcovici 46) – D. Irimia (Al. Irimia 56), A. Camara (Achim 64), Caramalău, A. Sava (R. Neacşu 34) – Ubbink, Milea (Kouadio 56), Sabater, Zakir – Ely Fernandes, Huiban. ANTRENOR: Mihai Teja;

Cartonaşe galbene: Vereş 24 / A. Camara 23, Achim 90, Ubbink 90+2

Arbitri: Horia Mladinovici - Ovidiu Artene, Mihăiţă Necula

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu - Andrei Antonie

