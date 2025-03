Indignare în Superliga românească: ”Nu există așa ceva, e un miros incredibil acolo!”

Participarea echipei Unirea Slobozia în Superliga, în condițiile în care își dispută meciurile de pe teren propriu la Clinceni, a provocat indignare în rândul celorlalte formații.

Astfel, managerul FCSB, Mihai Stoica, a atras atenția asupra condițiilor neprielnice de la arena din Clinceni.

„Cu tot respectul pentru Slobozia, dar nu înțeleg promovarea asta. Nici nu e o promovare pentru oamenii din oraș, că nu joci acasă, joci pe un stadion de Divizia C.

Nu există așa ceva, e un miros incredibil acolo, chiar vorbeam și cu cei de la Craiova despre asta.

Nu ai licență la stadion, vii să joci în București. Tu, FRF, omologhezi asta? Dacă vreți să jucați, jucați la Târgoviște, că sunt două stadioane. E complicat. Noi am avut noroc la Buzău că a nins, că altfel era nenorocire.

Poți să joci cu 10 echipe în Liga 1. Vorbim de infrastructură. Noi plătim 150.000 de euro pe gazon. Galațiul are gazon prost. Botoșani are gazon cât de cât OK față de altele”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

