Se îngroașă ”gluma”! Liderul FC Botoșani a dat o nouă lovitură în Superliga, pe terenul unei echipe de top

Autor: Teodor Serban
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 07:04
208 citiri
FC Botoșani, victorie la Cluj FOTO FB Superliga

Echipa FC Botoşani a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 13-a din Superligă.

Liderul şi-a luat rolul în serios la Cluj şi Mihai Bordeianu a şutat periculos în minutul 14, dar Lefter a respins, iar în minutul 34 Kovtalyuk a trimis în bară, cu o lovitură de cap. Gazdele au replicat doar prin ocazia lui Lukic, din minutul 42 şi la pauză a fost scor alb. Grozavu a mutat la începutul reprizei secunde şi l-a introdus în joc pe Cîmpanu.

Iar jucătorul de 25 de ani a deschis scorul, în minutul 53, cu un şut superb, de la 20 de metri. Lukic a înscris, în minutul 64, dar golul a fost anulat pentru ofsaid, iar Ongenda a stabilit rezultatul final în minutul 68, cu un şut din careu, deviat uşor de Mikanovic.

FC Botoşani s-a impus cu 2-0 la Cluj şi este lider cu 28 de puncte, în timp ce Universitatea rămâne fără victorie pe teren propriu în acest sezon şi se află pe locul 10, cu 14 puncte.

U CLUJ: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Toşca (Macalou 58) – Murgia (Drammeh 59), Bic (D. Nistor 59) – Postolachi, Fabry (A. Trică 73), Chipciu (Miguel Silva 58) – Lukic. ANTRENOR Ioan Ovidiu Sabău

FC BOTOŞANI: Anestis – Ilaş, G. Miron, Diaw, Ţigănaşu – Aldair Ferreira (E. Papa 72), M. Bordeianu – A. Dumitru (G. Cîmpanu 46), Ongenda (G. David 88), Mitrov (Mailat 46) – Kovtalyuk (Dumiter 77). ANTRENOR Leo Grozavu

Cartonaşe galbene: Chipciu 43, J. Cisse 81

Arbitri: Szabolcs Kovacs - Adrian Vornicu, Marius Badea

Arbitri VAR: Rareş Vidican - Vlad Baban

