E gata! Ioan Sabău a luat o decizie radicală după eșecul cu Botoșani

”U” Cluj a pierdut cu 0-2 pe teren propriu, în fața celor de la FC Botoșani, în etapa a 13-a a SuperLigii, iar imediat după meci antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a anunțat încă o dată că renunță la funcție.

Potrivit informațiilor Digi Sport, Sabău le-a transmis conducătorilor clubului că a decis să își dea demisia, nemulțumit de parcursul recent al echipei și de atitudinea jucătorilor.

Tehnicianul a făcut un anunț similar și etapa trecută, după înfrângerea cu Csikszereda (1-2), când declara public că nu va mai continua, însă în pauza internațională oficialii clubului au reușit să-l convingă să rămână pe bancă.

Acum însă pare că totul e decis, iar Sabău va pleca de la U.

După înfrângerea cu FC Botoșani, ”U” Cluj ocupă locul 10 în clasamentul SuperLigii, iar în zilele următoare conducătorii ardelenilor vor trebui să găsească un nou antrenor.

