E gata! Ioan Sabău a luat o decizie radicală după eșecul cu Botoșani

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 17:59
391 citiri
E gata! Ioan Sabău a luat o decizie radicală după eșecul cu Botoșani
Ioan Sabău FOTO Facebook Universitatea Cluj

”U” Cluj a pierdut cu 0-2 pe teren propriu, în fața celor de la FC Botoșani, în etapa a 13-a a SuperLigii, iar imediat după meci antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a anunțat încă o dată că renunță la funcție.

Potrivit informațiilor Digi Sport, Sabău le-a transmis conducătorilor clubului că a decis să își dea demisia, nemulțumit de parcursul recent al echipei și de atitudinea jucătorilor.

Tehnicianul a făcut un anunț similar și etapa trecută, după înfrângerea cu Csikszereda (1-2), când declara public că nu va mai continua, însă în pauza internațională oficialii clubului au reușit să-l convingă să rămână pe bancă.

Acum însă pare că totul e decis, iar Sabău va pleca de la U.

După înfrângerea cu FC Botoșani, ”U” Cluj ocupă locul 10 în clasamentul SuperLigii, iar în zilele următoare conducătorii ardelenilor vor trebui să găsească un nou antrenor.

Liderul surpriză din Liga 1 a mai făcut o victimă! S-au distrat pe teren la Cluj
Liderul surpriză din Liga 1 a mai făcut o victimă! S-au distrat pe teren la Cluj
Echipa FC Botoşani a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 13-a din Superligă. Liderul şi-a luat rolul în serios la Cluj şi Mihai Bordeianu...
Crește ritmul! Câte bilete s-au vândut la derby-ul dintre Dinamo și Rapid
Crește ritmul! Câte bilete s-au vândut la derby-ul dintre Dinamo și Rapid
Dinamo și Rapid se întâlnesc duminică seara în etapa a 13-a din Superliga. Derby-ul dintre Dinamo și Rapid se joacă duminică seara, de la ora 20.30, pe Arena Națională. Giuleștenilor...
#Superliga, #ioan sabau, #unviersitatea cluj, #fc botosani , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cate interventii estetice are si cum arata acum milionarul roman care are 9 copii cu 4 femei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii la CFR Cluj: Marian Copilu - presedinte, Marius Sumudica - antrenor

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. E gata! Ioan Sabău a luat o decizie radicală după eșecul cu Botoșani
  2. Liderul surpriză din Liga 1 a mai făcut o victimă! S-au distrat pe teren la Cluj
  3. Situație delicată pentru Cristi Chivu la Inter: ”A fost obligat să plece. Acum îl va fluiera”
  4. Incidente grave la derby-ul din Belgia: arbitrul a oprit meciul după ce a fost lovit
  5. Semifinală dramatică la Osaka și pentru a doua reprezentantă a României
  6. Se anunță un start incendiar în sprintul de la Austin: campionul contra "tinerilor lupi" din Formula 1
  7. Jurgen Klopp a semnat noul contract! Fostul antrenor de la Liverpool nu a putut sta departe de fotbal
  8. Gigi Becali n-a rezistat și l-a sunat pe Mirel Rădoi în scandalul cu Lucescu: ”Băi finule, uite care e treaba...”
  9. Tragedie în motorsport. Unde a avut loc accidentul
  10. Meci dramatic pentru Sorana la Osaka: întoarcere de scor în setul decisiv