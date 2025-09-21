Sabău a luat foc: și-a făcut praf jucătorul emblematic după eșecul de la Pitești

Nou-promovata FC Argeș a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, la Mioveni, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reușit de tunisianul Adel Bettaieb (65), fost jucător la "U".

Ambele echipe au terminat partida în inferioritate numerică, după ce Ovidiu Bic ("U" Cluj) a primit al doilea cartonaș galben în min. 58, iar Dorinel Oancea (FC Argeș), fost jucător la "U", în min. 82.

Ioan Sabău l-a criticat dur pe Ovidiu Bic, fotbalistul de 31 de ani al Universității: "La experiența lui, nu știu ce-a făcut. Nu știu cum privești tu jocul ăsta de fotbal. Faci glume cu fundașul dreapta, cu Oancea, că ați jucat împreună? N-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să fii un om responsabil.

Totuși, e un club important, o echipă cu obiective. Dacă era copil, înțelegeam, dar mi se pare... OK, ești obosit, dar n-ai voie la acest nivel. E contraatac, îl lași să meargă și te duci cu el, ar fi intrat în margine, dar sunt acele momente care decid jocul, când ești neinspirat și iei deciziile proaste.

Nu arătăm că o echipă de fotbal, în primul rând. Nu aveam acea stare de spirit arătată de adversar. Noi jucăm cu teamă, nu ne asumăm, dăm mingea de la unul la celălalt fără nicio logică în unele momente.

Trebuie să intru în combinații, să mă simt fotbalist. Dacă nu-ți asumi obiective mărețe, e prea puțin. Trebuie să-ți dorești mult mai mult."

Ads