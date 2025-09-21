Sabău a luat foc: și-a făcut praf jucătorul emblematic după eșecul de la Pitești

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 07:07
370 citiri
Sabău a luat foc: și-a făcut praf jucătorul emblematic după eșecul de la Pitești
Ioan Sabău FOTO Facebook Universitatea Cluj

Nou-promovata FC Argeș a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, la Mioveni, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reușit de tunisianul Adel Bettaieb (65), fost jucător la "U".

Ambele echipe au terminat partida în inferioritate numerică, după ce Ovidiu Bic ("U" Cluj) a primit al doilea cartonaș galben în min. 58, iar Dorinel Oancea (FC Argeș), fost jucător la "U", în min. 82.

Ioan Sabău l-a criticat dur pe Ovidiu Bic, fotbalistul de 31 de ani al Universității: "La experiența lui, nu știu ce-a făcut. Nu știu cum privești tu jocul ăsta de fotbal. Faci glume cu fundașul dreapta, cu Oancea, că ați jucat împreună? N-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să fii un om responsabil.

Totuși, e un club important, o echipă cu obiective. Dacă era copil, înțelegeam, dar mi se pare... OK, ești obosit, dar n-ai voie la acest nivel. E contraatac, îl lași să meargă și te duci cu el, ar fi intrat în margine, dar sunt acele momente care decid jocul, când ești neinspirat și iei deciziile proaste.

Nu arătăm că o echipă de fotbal, în primul rând. Nu aveam acea stare de spirit arătată de adversar. Noi jucăm cu teamă, nu ne asumăm, dăm mingea de la unul la celălalt fără nicio logică în unele momente.

Trebuie să intru în combinații, să mă simt fotbalist. Dacă nu-ți asumi obiective mărețe, e prea puțin. Trebuie să-ți dorești mult mai mult."

Surpriza campionatului: au câștigat cu U Cluj și visează la playoff, în primul an de la promovare
Surpriza campionatului: au câștigat cu U Cluj și visează la playoff, în primul an de la promovare
Forrmaţia FC Argeş a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Superligii. Golul a fost marcat de Bettaieb...
Ce spun suporterii de la FCSB după ce echipa a ajuns pe locul 13 în Superliga: "Prietenia s-a terminat"
Ce spun suporterii de la FCSB după ce echipa a ajuns pe locul 13 în Superliga: "Prietenia s-a terminat"
Învinsă cu 3-1 la Botoșani, FCSB a ajuns pe locul 13 în Superliga, loc de baraj și riscă să mai piardă o poziție până la finalul etapei. FCSB nu mai găsește soluții pentru ieșirea...
#Superliga, #fc arges, #universitatea cluj, #ioan sabau, #ovidiu bic , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-a stricat ziua! Ce a patit Florinel Coman, fix dupa vizita-surpriza a Ioanei Timofeciuc
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Dan Petrescu, in negocieri pentru a-i lua locul "celui mai slab antrenor"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Edi Iordănescu a făcut iureș în Polonia. Antrenorul român e revoltat: "Încerc să găsesc o explicație și nu pot"
  2. Udinese a jucat contra lui AC Milan în Serie A. Ce a făcut internaționalul român
  3. Sabău a luat foc: și-a făcut praf jucătorul emblematic după eșecul de la Pitești
  4. Decizie istorică: FIFA va redistribui sute de milioane de euro după Cupa Mondială
  5. Supercupa României: echipa care a câștigat pentru a cincea oară trofeul
  6. Surpriză uriașă în Liga 1: Craiova a pierdut primul meci din acest sezon
  7. Surpriza campionatului: au câștigat cu U Cluj și visează la playoff, în primul an de la promovare
  8. România face spectacol la Campionatul Balcanic de Mountain Bike. Medalie după medalie
  9. Echipa din Premier League care are cinci victorii după primele cinci meciuri
  10. „M-au sunat să mă întrebe de Louis Munteanu”. Clubul uriaș din vestul Europei care a pus ochii pe vedeta CFR-ului