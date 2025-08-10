Mai nervos ca niciodată! Ioan Sabău și-a desființat jucătorii: "Aere de vedetă, superficiali"

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 10 August 2025, ora 07:27
366 citiri
Mai nervos ca niciodată! Ioan Sabău și-a desființat jucătorii: "Aere de vedetă, superficiali"
Ioan Sabău FOTO Facebook Universitatea Cluj

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiești, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Sibiu, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

"U" a deschis scorul prin atacantul bosniac Jovo Lukic (44), care a reluat la colțul scurt centrarea lui Dan Nistor.

Petrolul a egalat prin Bogdan Marian (71), cu un șut din partea stângă, după ce fusese găsit liber de Gheorghe Grozav.

"U" a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile.

„Se vede după față că nu sunt satisfăcut. În prima repriză am jucat bine, am avut situații prin care puteam face 2-0, situații clare în careu, a ajuns mingea, dar nu am avut dorința suficientă să atacăm, să ne dorim să înscriem.

După pauză, anumiți jucători au scăzut ca ritm, ca intensitate, destul de lenți, previzibili, multe mingi pierdute. Am făcut schimbările... pot spune că am fost total neinspirat. Și sistemul de joc, jucătorii de pe margine, din păcate, nu au ajutat cu absolut nimic echipa.

E trist să vorbești despre jucătorii pe care tu îi antrenezi, să spui așa ceva. Dar e rușinos să intre și să nu poată alerga, să se bată pentru fiecare minge, să își ajute colegii.

Poate sunt supărați, ei au câștigat multe campionate și nu acceptă să intre de pe bancă (n.r. - ironic). Au intrat cu «aere» de vedete, superficiali, nu au înțeles rolul pe care îl au, cât de important e atunci când intră să își ajute colegii. Au intrat foarte, foarte slab.

Din păcate, nu a funcționat absolut nimic și chiar am riscat. Sigur, puteam face 2-0 la ocazia lui Lukic. A avut acel moment în care a ezitat, crezând că este ofsaid, dar te duci până în poartă. A luat o decizie neinspirată”, a declarat antrenorul Universității Cluj, Ioan Sabău, la Prima Sport.

Fotbalistul de la Petrolul "a scăpat porumbelul" în direct: "Suntem la fotbal, mânca-v-aș..."
Fotbalistul de la Petrolul "a scăpat porumbelul" în direct: "Suntem la fotbal, mânca-v-aș..."
Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiești, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Sibiu, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal. "U" a deschis...
Gicu Grozav a luat decizia finală în legătură cu Petrolul
Gicu Grozav a luat decizia finală în legătură cu Petrolul
Fostul internațional Gheorghe Grozav (34 de ani) și-a prelungit contractul cu echipa de fotbal Petrolul Ploiești, până în vara lui 2027, a anunțat clubul, vineri, pe site-ul său oficial....
#Superliga, #universitatea cluj, #petrolul, #ioan sabau, #jovo lukic, #bogdan marian , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un car de nervi! Decizia luata de Alex Chipciu, la cateva minute dupa U Cluj - Petrolul 1-1
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Alex Baluta a plecat de la FCSB si a postat imagini total neobisnuite pe internet

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victorie, medalie de aur și record al competiției pentru atleta română! Toate rezultatele de la Europene
  2. Fotbalistul de la Petrolul "a scăpat porumbelul" în direct: "Suntem la fotbal, mânca-v-aș..."
  3. Mai nervos ca niciodată! Ioan Sabău și-a desființat jucătorii: "Aere de vedetă, superficiali"
  4. Victorie splendidă pentru Sorana. Câți bani și-a asigurat pentru calificarea în turul trei la Cincinnati
  5. Echipă direct în grupe? Cum ar putea crește România în UEFA? FCSB, CFR și Craiova, în fața unui sezon istoric
  6. Continuă criza de la U Cluj: ce au făcut cu Petrolul
  7. Suporterii FCSB, interziși în Europa League! Anunț șocant pentru campioana României BREAKING NEWS
  8. Ce performanță! Jucătoarea din România care face senzație la unul dintre cele mai importante turnee ale momentului
  9. Amical tare pentru Nicolae Stanciu la Genoa. Căpitanul naționalei se pregătește de debutul în Serie A
  10. Meci superb la Arad între UTA și Farul! Superliga are un nou lider