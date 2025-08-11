Hagi a ales să-i întindă o mână fotbalistului în care toți oltenii își puneau speranțe: "Este ultima lui șansă"

Fotbalist cu trei selecții la echipa națională a României, atacantul Jovan Marković a plecat de la Universitatea Craiova.

Jovan Marković a petrecut 8 ani la Craiova, dar nu a reușit să confirme marile speranțe puse în el.

La 24 de ani, atacantul va pleca de la Universitatea, urmând să joace pentru Farul Constanța.

"Încă nu este oficial, mai are testele medicale. Da, ne-am înțeles și cu Universitatea Craiova, și cu jucătorul. Mai este partea medicală, dar eu spun că, în proporție de 99,9%, este jucătorul Farului. Nu este vorba despre o sumă de transfer, ci doar despre procente.

Ne-am înțeles repede, nu au fost probleme. Domnul Hagi se uită la calități și cred că este ultima lui șansă. Am încredere în Jovan, la fel Ianis Zicu și Gică Hagi", a spus Zoltan Iașko, directorul sportiv al Farului, pentru digisport.ro.

