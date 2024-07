Litigiu între două cluburi din Liga 1, din cauza jucătorului adus de Farul: ”Am încercat să le propun o sumă mai mică”

Două echipe din prima divizie au ajuns la un litigiu, din cauza unui jucător. Este vorba despre FC Botoșani și U Cluj. Cele două au colaborat cândva, pentru transferul lui Victor Dican. Botoșani l-a cumpărat în 2022 pe acesta pentru 100.000 de euro, plus un procent de revânzare care însă nu putea fi mai mic de 125.000 de euro.

Acum, Victor Dican a plecat de la Botoșani la Farul, oarecum gratis, în sensul în care botoșănenii vor primi jucători în schimbul lui. Din acest motiv, Valeriu Iftime, patronul echipei, nu vrea să achite suma de bani către U Cluj. El spune însă că a încercat să negocieze.

„Așa este! Se pare că voi avea un litigiu cu cei de la U Cluj. Ei dețin 20 la sută dintr-un viitor transfer al lui Victor Dican la o altă formație, dar nu mai puțin de 125.000 de euro.

Eu am discutat cu cei de la U Cluj și le-am explicat că nu le pot da 125.000 de euro, că nici eu nu am luat bani de la Farul Constanța lui Gică Hagi. Am încercat să le propun o sumă mai mică, dar dânșii nu au dorit.

Apoi le-am explicat că jucătorul nu mai voia să stea deloc la FC Botoșani, iar dacă îl mai țineam peste voința lui, deși mai avea contract cu mine, atunci la anul riscam să îl pierd gratis.

Și chiar nu am dorit să îl pierd gratis pe Dican. Astfel că, am fost nevoit să îl dau la Farul Constanța”, a declarat Valeriu Iftime pentru prosport.ro.

Iftime are însă speranțe că situația se va rezolva mai repede decât ar trebui să dureze procesul la litigii.

„Nu am procente foarte multe dintr-un viitor transfer, undeva sub 20 la sută, dar m-am ales și cu Bodișteanu. Voi vedea ce vom face în zilele următoare cu cei de la U Cluj.

Probabil că acum sunt supărați pe mine că l-am dat la Farul, dar voi mai încerca să mai negociez cu dânșii în zilele următoare.

Poate că vom ajunge în cele din urmă la o înțelegere și nu vom ajunge într-un litigiu pe la comisii. Vă mai spun încă o dată că Dican nu mai voia să rămână la Botoșani. Voia să plece, iar eu dacă nu îl dădeam acum, atunci riscam să îl pierd gratis pe Dican”, a completat Iftime.

