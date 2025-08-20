Lovitura carierei pentru Louis Munteanu! Clubul mare din Spania care e pe urmele lui

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 20 August 2025, ora 09:05
268 citiri
Lovitura carierei pentru Louis Munteanu! Clubul mare din Spania care e pe urmele lui
Louis Munteanu FOTO Facebook Superliga

Deși s-a vorbit despre faptul că e dorit de echipe din Franța precum Rennes, Louis Munteanu ar putea ajunge la o forță a campionatului spaniol.

Este vorba de Valencia, club care ar urma să înainteze astăzi o ofertă oficială pentru jucătorul lui CFR Cluj.

"S-ar părea că acest club din Spania este, nu-i zic numele, începe cu V și se termină cu A (n.r. Valencia). Ar face mâine (n.r. miercuri) o ofertă scrisă și cei de la CFR Cluj așteaptă să închidă această afacere pe parcursul acestei săptămâni.

Vedem ce și cum se va întâmpla și pe ce sume”, a spus Vali Moraru, la Digi Sport Special.

Transferul a fost confirmat cu jumătate de gură de președintele Cristi Balaj.

„Ne protejăm legat de acest subiect, v-ați obișnuit cu mine, nu folosesc sume, nume, decât atunci când contractul îmi permite să ofer dezvăluiri.

Legat de subiectul Louis Munteanu, sunt mai multe echipe care sunt interesate de el. Nu dau nume, nu dau sume. În momentul în care se concretizează ceva putem să dezvoltăm subiectul.

Și eu cred că va pleca, dar important e că îl avem în lot, e serios, e concentrat la ce trebuie să facă aici și asta este în favoarea lor, a celor care îl vor transfera, în favoarea lui pentru că demonstrează că este un jucător care, în primul rând, este preocupat să se pregătească și să evolueze cât mai bine.

A avut mai puține reușite în acest sezon, și din cauza adversarilor, și din cauza faptului că a început pregătirea puțin mai târziu, având turneul final, o ușoară accidentare care l-a obligat oarecum să aibă o perioadă suplimentară de repaus.

Și atunci, din punctul meu de vedere, mai are o scurtă perioadă de timp nevoie pentru a reveni să zic la forma pe care a avut-o în sezonul trecut.

Plus, trebuie să luăm în calcul adversarii pe care i-am avut în cupele europene, suntem echipa care, din păcate pentru noi, am avut cei mai grei adversari.

Nu poți să compari campionatul Elveției sau al Portugaliei cu alte campionate cu echipe care au jucat împotriva celorlalte echipe românești”, a spus Balaj pentru Fanatik.

Fostul patron din Liga 1, vacanță de lux cu ispita de la Insula Iubirii
Fostul patron din Liga 1, vacanță de lux cu ispita de la Insula Iubirii
Arpad Paszkany (52 de ani), omul care a finanțat CFR Cluj în perioada 2002-2017, a revoluționat clubul din Gruia. Arpi, cum îl cunoșteau prietenii, a fost implicat în afaceri în domeniul...
"I-am dat eu bani să plece!" Gigi Becali a dat afară un jucător de la FCSB
"I-am dat eu bani să plece!" Gigi Becali a dat afară un jucător de la FCSB
Gigi Becali a confirmat despărțirea de atacantul de 32 de ani. Jordan Gele (32 de ani) a ajuns la începutul anului 2025 la FCSB, de la Unirea Slobozia. Atacantul nu a reușit să se impună...
#Superliga, #Louis Munteanu, #CFR Cluj, #valencia, #Cristi Balaj , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Intreaga lume va uraste". A pornit scandalul, dupa ce sotul a semnat contractul carierei

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mutarea care îi poate relansa cariera lui Ianis Hagi! E dorit de o echipă titrată
  2. Adrian Mutu, partener de afaceri cu Pescobar! A investit o sumă imensă și acum așteaptă rezultatele
  3. Lovitura carierei pentru Louis Munteanu! Clubul mare din Spania care e pe urmele lui
  4. Mo Salah a intrat în istorie. Ce a reușit legenda lui Liverpool
  5. Mbappé, decisiv pentru Real Madrid în prima etapă a campionatului Spaniei
  6. US Open: jucătoarea de tenis din România, protagonista unui meci incredibil
  7. Surprize uriașe în Liga Campionilor: ce echipă a dat lovitura cu un român pe teren
  8. S-a încheiat ”triunghiul amoros” de la US Open. Situație delicată pentru Emma Răducanu
  9. Senzațional! Două românce, în finala Mondialului de la Otopeni. Când e cursa pentru medalii
  10. Comentatorul sportiv Mihai Mironică, desființat: "Trebuie să fii chiar bou. A mințit publicul ani la rând"