Lovitura carierei pentru Louis Munteanu! Clubul mare din Spania care e pe urmele lui

Deși s-a vorbit despre faptul că e dorit de echipe din Franța precum Rennes, Louis Munteanu ar putea ajunge la o forță a campionatului spaniol.

Este vorba de Valencia, club care ar urma să înainteze astăzi o ofertă oficială pentru jucătorul lui CFR Cluj.

"S-ar părea că acest club din Spania este, nu-i zic numele, începe cu V și se termină cu A (n.r. Valencia). Ar face mâine (n.r. miercuri) o ofertă scrisă și cei de la CFR Cluj așteaptă să închidă această afacere pe parcursul acestei săptămâni.

Vedem ce și cum se va întâmpla și pe ce sume”, a spus Vali Moraru, la Digi Sport Special.

Transferul a fost confirmat cu jumătate de gură de președintele Cristi Balaj.

„Ne protejăm legat de acest subiect, v-ați obișnuit cu mine, nu folosesc sume, nume, decât atunci când contractul îmi permite să ofer dezvăluiri.

Legat de subiectul Louis Munteanu, sunt mai multe echipe care sunt interesate de el. Nu dau nume, nu dau sume. În momentul în care se concretizează ceva putem să dezvoltăm subiectul.

Și eu cred că va pleca, dar important e că îl avem în lot, e serios, e concentrat la ce trebuie să facă aici și asta este în favoarea lor, a celor care îl vor transfera, în favoarea lui pentru că demonstrează că este un jucător care, în primul rând, este preocupat să se pregătească și să evolueze cât mai bine.

A avut mai puține reușite în acest sezon, și din cauza adversarilor, și din cauza faptului că a început pregătirea puțin mai târziu, având turneul final, o ușoară accidentare care l-a obligat oarecum să aibă o perioadă suplimentară de repaus.

Și atunci, din punctul meu de vedere, mai are o scurtă perioadă de timp nevoie pentru a reveni să zic la forma pe care a avut-o în sezonul trecut.

Plus, trebuie să luăm în calcul adversarii pe care i-am avut în cupele europene, suntem echipa care, din păcate pentru noi, am avut cei mai grei adversari.

Nu poți să compari campionatul Elveției sau al Portugaliei cu alte campionate cu echipe care au jucat împotriva celorlalte echipe românești”, a spus Balaj pentru Fanatik.

