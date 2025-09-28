Mare surpriză la Arad, în Superliga. Codașa care a încurcat-o pe UTA

Mare surpriză la Arad, în Superliga. Codașa care a încurcat-o pe UTA
UTA a remizat cu Csikszereda FOTO FB Superliga

Echipa ciucană FK Csíkszereda a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia UTA Arad, în etapa a 11-a din Superligă.

La Arad, gazdele au avut prima şansă de gol în minutul 7, când reluarea din careu a lui Alin Roman a trecut peste poarta lui Pap. Şi Tzionis a trimis pe lângă bară, la colţul lung, în minutul 10, iar replica oaspeţilor a venit de la şutul expediat, tot puţin pe lângă bară, de Bakos, în minutul 25. Trei minute mai târziu Alin Roman a încercat o reluare spectaculoasă, care nu şi-a atins ţinta, iar gazdele au rămas în zece odată cu minutul 44, când Marius Coman a primit al doilea galben şi a fost eliminat.

În partea secundă cea mai mare ocazie a fost irosită de arădeni, care au lovit bara, în minutul 71, prin Iacob. Elevii lui Adi Mihalcea nu au reuşit însă să înscrie şi meciul s-a terminat la egalitate, 0-0. Pentru UTA este al şaptelea egal, arădenii având 16 puncte, care o plasează pe locul 7, în timp ce Csíkszereda e penultima, cu cinci puncte.

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu (D. Barbu 57), Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Hrezdac (Ovidiu Popescu 72), van Durmen – Tzionis, A. Roman (Fl. Iacob 57), V. Costache (Padula 57) – M. Coman. ANTRENOR: Adrian Mihalcea

CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Celic (Jebari 67), Palmeş (Hegedus 46), Ferenczi – B. Vegh, Veres – Anderson Ceara (Eppel 75), Bakos (E. Bodo 72), Szalay (B. Szabo 46) – Dolny. ANTRENOR: Robert Ilyeş

Cartonaşe galbene: M. Coman 29, Adrian Mihalcea 45+3 / Palmeş 41, B. Vegh 50, Veres 76, B. Szabo 87

Cartonaş roşu: Marius Coman (UTA Arad) min. 44

Arbitri: Cristian Moldoveanu – Vasile Marinescu, Adrian Popescu

Arbitri VAR: Szabolcs Kovács – Daniel Mitruţi

