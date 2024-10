Cum l-a impresionat Dan Șucu pe Marius Șumudică: "Să tot ai patroni ca el"

Marius Șumudică vrea să îi facă un cadou patronului Dan Șucu. Șeful Rapidului aniversează 17 ani de căsătorie în ziua partidei dintre FC Botoșani și Rapid.

Marius Șumudică vrea cu orice preț să redreseze corabia rapidistă. Giuleștenii vor evolua duminică la FC Botoșani, de la ora 18.15.

Pentru antrenorul Rapidului este o presiune suplimentară. Patronul echipei și Diana, soția lui, aniversează 17 ani de căsătorie.

Marius Șumudică l-a ridicat în slăvi pe Dan Șucu.

"Este un om care niciodată nu vine să îmi spună mie ce să fac din punct de vedere sportiv.

Mi-aş dori să lucrez până mă las de fotbal cu dânsul. Practic, nu ne lipseşte nimic, asta e frustrant în momentul de faţă. Avem tot ceea ce ne trebuie ca să facem performanţă. Nu se bagă, nu îmi spune cine să joace, cum să joace sau de ce joacă X sau Y. Să tot ai patroni de genul ăsta.

(n.r.: Apropo de domnul Şucu, în ziua meciului aniversează 17 ani de căsătorie. Îi faceţi un cadou?) Încă o presiune în plus. Da, ştiu, îmi doresc din suflet. Ştiu ce fel de familie are. Cunosc familia dânsului, cunosc băieţii, unul se antrenează cu mine şi chiar nu se antrenează fiindcă este băiatul domnului Şucu. Se antrenează fiindcă chiar este talentat, pe cuvânt. Şi cred că o să crească. Am reuşit să o cunosc şi pe soţia dânsului. Sunt o familie foarte frumoasă şi vă daţi seama că mi-aş dori din suflet să le facem acest cadou. Sunt nişte oameni extraordinari. Merită mult mai mult aceşti oameni. Rapidul, până în momentul de faţă, nu le-a dat nimic înapoi. Sper duminică să reuşesc să îi facem fericiţi pe familia Şucu. Îmi doresc din suflet acest lucru. Le doresc cât mai mulţi ani împreună, să se bucure împreună de viaţă”, a spus Marius Şumudică la conferinţa de presă.

