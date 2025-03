"Poate să se supere și domnul Becali, oricine, asta nu e Steaua"

Antrenorul echipei de fotbal Rapid București, Marius Șumudică, a afirmat, duminică, după derby-ul cu FCSB, scor 0-0, pe Arena Națională, că pentru el nu este o seară extraordinară, dar nici tristă, având în vedere că adversarii nu au mai reușit să se impună în ultimele 8 partide directe.

"Pe noi nu reușesc să ne bată sunt opt meciuri, această echipă super-pompată cu investiții, care abia după opt ani a luat titlul, nu poate să bată pe Rapid. Nu sunt foarte bucuros, pentru că am jucat 11 contra 10, dar nu a fost un cadou al arbitrului, practic noi l-am forțat pe Dawa să ia cartonașul respectiv. Important este că Rapidul de când ne-am întors din Dubai pierde un singur meci, la U Cluj, dintr-o greșeală gravă de arbitraj. Nu este o seară extraordinară, dar nici nu este una tristă. Cred că într-un final rezultatul este echitabil, cu o echipă care s-a format în opt ani. Și care joacă în optimile Europa League și care nu poate să ne bată", a declarat Șumudică la conferința de presă de după meci.

"O partidă greu de gestionat. Am început foarte bine jocul, i-am forțat să ia cartonașul roșu, după care este greu să joci împotriva unei echipe care se construiește de opt ani de zile să ajungă campioană. Noi am început o reconstrucție de anul acesta și nu am gestionat foarte bine anumite momente. Când treceam în treimea adversă nu găseam soluțiile. Ca de obicei, putem să ne legăm și de șansă, pentru că numai acest club, FCSB-ul, când e vorba de șansă, fie că e vorba de tragere la sorți sau orice, are șansă și ni se anulează un gol, care am înțeles că doar un jucător era în spatele portarului, și atunci s-a anulat acel gol, el fiind catalogat ca portar. Este foarte greu să joci împotriva unei echipe care se apără și apoi joacă în 10 oameni, fiindcă au calitate, trebuie să recunoaștem, și noi nu am știut să gestionăm foarte bine din acest punct de vedere", a completat tehnicianul giuleștean.

El s-a arătat încrezător că Rapid poate să-și îndeplinească obiectivul în acest sezon și să ocupe la finalul Superligii un loc care să-i permită să evolueze în cupele europene: "Acum trebuie să învingem Hermannstadt, să ne apropiem de cupele europene, ceea ce eu am promis atunci când am venit".

Șumudică a explicat și altercația în care s-a implicat cu fanii adverși, la finalul partidei.

"Eu le-am arătat fanilor adverși, atunci când am fost insultat, că sunt zero. Ei, săracii, sunt niște cetățeni, băieții sunt undeva pe la Sud, pe la echipa cealaltă. Poate să se supere și domnul Becali, oricine, echipa Steaua este cea departamentală, care ține de armată. FCSB este o echipă care se luptă prin instanță să dobândească trofee. Steaua a jucat tot timpul pe Ghencea", a mai spus Marius Șumudică.

FC Rapid București și FCSB au terminat la egalitate, 0-0, duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, în etapa a 29-a a Superligii de fotbal. Campioana, care a revenit pe primul loc cu acest egal, a jucat aproximativ o oră în inferioritate numerică, după ce Joyskim Dawa a primit al doilea cartonaș galben (36).

FCSB nu a mai învins-o pe Rapid din 6 noiembrie 2022 (3-1), potrivit site-ului LPF.

Rapid venea după cinci victorii consecutive pe teren propriu. Rapid e neînvinsă de cinci etape, în care are trei victorii și două egaluri. FCSB nu a mai pierdut de 13 etape consecutive în campionat, în care a înregistrat opt victorii și cinci egaluri.

