Marius Șumudică a anunțat decizia finală pe care a luat-o în legătură cu viitorul lui la Rapid

După o serie de rezultate proaste, Marius Șumudică a anunțat ce decizie a luat în legătură cu viitorul lui pe banca Rapidului.

Antrenorul Marius Șumudică a ales să continue pe banca Rapidului și să încerce să redreseze echipa. Pentru giuleșteni urmează două meciuri extrem de importante, cu Farul și cu FCSB.

Marius Șumudică e de părere că echipa arată puțin mai bine față de perioada Neil Lennon și se bucură că a intervenit pauza de două săptămâni provocată de meciurile echipei naționale.

„Dacă mi-am dorit să vin la Rapid, credeți că plec așa ușor? Nu se pune problema să plec de la Rapid. Sunt niște lucruri pe care le-am discutat cu jucătorii, sunt niște momente în care nu au atitudinea care trebuie.

Trebuie să port niște discuții individule cu ei, sunt 5 săptămâni, nu e ușor să îi iei individual să vorbești, mai sunt și unii străini, e greu.

Nu sunt bisericuțe, e una dintre cele mai cuminți echipe pe care le-am antrenat. Eu nu am anunțat niciodată echipa că voi pleca, nu am venit pentru bani aici, am venit pentru proiect. Am luat echipa în timpul sezonului, atunci când nu faci o pregătire nu este ușor. Chiar astăzi am avut o discuție cu domnul Șucu.

Un plus foarte mic este în dreptul lui Șumudică față de mandatul lui Lennon. Eu nu sunt mulțumit cu ceea ce se întâmplă în momentul de față, cu ceea ce jucăm și ce arătăm. Eu vă promit că această echipă va crește și va arăta altfel peste două săptămâni”, a declarat Marius Șumudică la „Fotbal Club”, la Digi Sport.

