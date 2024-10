Mihai Rotaru a anunțat decizia în cazul lui Constantin Gâlcă: "Trebuie o resetare"

Universitatea Craiova are o singură victorie în ultimele opt meciuri, iar patronul Mihai Rotaru s-a declarat nemulțumit de sistemul de joc și a anunțat decizia în cazul schimbării antrenorului Constantin Gâlcă.

Echipa Farul Constanţa a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 14-a a Superligii.

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, nu ia în calcul schimbarea antrenorului, dar crede că e nevoie de o resetare totală, inclusiv a sistemului de joc.

„Nu s-a luat în calcul schimbarea antrenorului. Am avut o discuție chiar și ieri în Consiliul de Administrație și concluzia a fost că nu se schimbă antrenorul. De 8 etape, suntem într-un moment greu. Nu am fost să căutăm antrenori. E clar că lucruri trebuise schimbate, dar nu antrenorul.

În acest moment, trebuie să ne resetăm. Antrenor, jucători... Unul dintre lucrurile care ni s-au reproșat din 2016 este că nu avem director sportiv. Dar noi mergem pe ideea în care deciziile sunt luate de antrenor. Am vrut să evit posibile conflicte între antrenor și un director sportiv. Practic, antrenorul este adus de directorul sportiv și lucrează împreună în ceea ce privește aducerile și plecările de jucători. Costel și staff-ul lui au libertate totală. Eu pot maxim să aflu echipa cu două ore înaintea voastră.

Cred, dar am dubii (n.r. în acest sistem). Ceva nu merge. Ne-au lipsit câțiva jucători importanți, Anzor, Cicâldău, astăzi Mitriță. Trebuie să ne resetăm complet. Vine Cupa României și duminică avem meciul cu FCSB, trebuie să fie o resetare. Uitați-vă la ultimele noastre meciuri cu Farul, tot timpul au fost meciuri de calitate, Gică Hagi își pregătește foarte bine meciurile. Nu este problemă meciul cu Farul, ci seria de 8 meciuri cu 7 puncte. Asta e serie de echipă care vrea să evite retrogradarea directă.

Cred că am pierdut din agresivitate, din încredere, poate fi o explicație. Sigur, o să am o discuție cu Costel, poate mâine. Am încercat să îl las să își creeze propriul habitat, pentru fiecare are o părere. De exemplu, eu nu aș fi vrut ca doi jucători să înceapă în această seară, nu zic cine. Prefer să stau departe de viață de zi cu zi a echipei. Trebuie să ne așezăm la masă și să zicem «Bă, gata!». Motivația poate vină din interior sau exterior. Trebuie găsite cele mai bune metode. Trebuie o resetare și sigur putem să batem FCSB.

Din fericire, suntem pe podium la final de tur. Cupa o abordăm foarte serios. Nu știu cum o va aborda Costel, eu știu cum aș aborda-o eu. Cupa trebuie tratată cu cel mai bun 11. Cum o va aborda el este una, dar eu aș da totul pentru Cupă”, a spus Mihai Rotaru, la Digi Sport Special.

