Patronul Craiovei, revoltat după meciul cu Rapid: "Este frustrant când se întâmplă sub ochii tăi"

Universitatea Craiova a egalat-o in extremis pe FC Rapid București, 2-2 (1-1), duminică seara, în Bănie, în etapa a 15-a a Superligii de fotbal, ultima a turului.

Oaspeții au condus de două ori, prin golurile marcate de norvegianul Tobias Christensen (16), după ce Vladimir Screciu a blocat șutul lui Alexandru Dobre, și prin fundașul olandez Lars Kramer (74), care a profitat de ieșirea greșită a portarului Pavlo Isenko, la lovitura liberă executată de Christensen.

Fundașul Adrian Rus (29) a egalat prima oară, cu o lovitură de cap, la un corner executat de Alexandru Cicâldău, iar Steve Nsimba a închis tabela la ultima fază (90+10 - penalty), după ce portarul Marian Aioani l-a lovit în cap pe Monday Etim la un duel aerian.

Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, crede că echipa lui merita să câștige și a acuzat arbitrajul lui Marcel Bîrsan.

"Un fotbal intens, jucat cu plăcere, agresivitate, presiune, calitate, un fotbal care a plăcut. Nu doar prima repriză, și a doua a fost bună. OK, doar dacă ești Bayern München duci și repriza a doua în același ritm, dar ne-am recâștigat echipa, grupul, am arătat bine în seara asta.

Oricum sunt trist, supărat, pentru că fotbalul a fost nedrept în seara asta, nu a ținut cu cei puternici, curajoși, mai buni. OK, fotbalul a reparat puțin pe final, am egalat, dar ar fi trebuit să fie dominarea pe tabelă așa cum a fost și pe teren.

Când au marcat am zis: Nu e problemă, îi batem cu 4-1 și asta este. Puteam să-i batem cu 4-1, chiar așa am gândit, că va fi un meci precum cele cu Basaksehir, Trnava, Sarajevo, dominam complet și era aproape imposibil să nu vină golul. Și a venit, apoi am început repriza a doua cu ocazie mare Tudor Băluță.

Am continuat să punem presiune mare, dar arbitrul i-a scos din careul lor de 16 metri și ne-a trimis pe noi la 30 de metri de poarta noastră de două ori!

O greșeală, două, trei, chiar pe partea noastră. Eram în apropierea arbitrului la faulturile acelea. Au fost atacuri la minge, nu a fost nimic. I-a scos din 16 metri, le-a dat timp de respiro și pe noi ne-a trimis înapoi în jumătatea noastră, ceea ce a creat un sentiment de frustrare la nivelul suporterilor, al băncii tehnice și al jucătorilor

Noi respectăm CCA, îl respectăm pe Vassaras, dar cerem același lucru, să fim respectați.

În prima repriză, și arbitrul a contribuit la acel ritm, pentru că a lăsat jocul liber. Eram căzuți pe teren și nu a oprit meciul, ceea ce a făcut foarte bine, dar la noi în tușă cade unul de la Rapid și atunci oprește meciul. Ne-a scos din ritm.

Repet, sunt convins că nu a făcut-o intenționat, dar este frustrant când se întâmplă sub ochii tăi. Ne-a scos din dominarea totală și le dă mingea”, a spus Rotaru inițial, la PrimaSport."

