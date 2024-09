Mihai Rotaru e negru de supărare: patronul Craiovei s-a dezlănțuit în direct la televizor

Echipa Universitatea Craiova a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Rapid, în etapa a opta din Superligă. Un spectator a avut probleme de sănătate şi a fost transportat la spital, în minutul 85.

Rapid a înscris prima la Craiova, prin fundaşul Braun, în minutul 17, care a primit o pasă de la Petrila. În minutul 30 Săpunaru l-a faultat pe Koljic în careu, iar Istvan Kovacs a dictat penalti. Alexandru Mitriţă a transformat şi a adus egalarea.

După meci, Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova s-a dezlănțuit la televizor:

„Sunt negru de supărare. Mă uitam la un moment dat, era ca la handbal. Ei se apărau pe 11 metri, dar nu a intrat. Un meci pe care l-am controlat și pe care trebuia să-l câștigăm în mod normal.

Au trecut o dată linia de mijloc și au dat gol. Sunt supărat, pentru că am luat un singur punct. Consider că am pierdut cel puțin 3 puncte din dubla cu Dinamo și Rapid. De ce? Asta întrebați-i pe domnii Cârțu, Gâlcă.

Am spus-o și o repet: eu văd meciul ca suporter. Nu pot să-mi dau seama. La prima vedere, pur și simplu n-a vrut să intre. Chiar vorbeam la pauză cu colegii mei din tribună. Le spuneam că dacă nu le dăm noi mingea, ei nu pot să ne-o ia.

Din păcate, traversăm o cădere. Valoarea nu poate fi pusă în discuție. Poate o pasă proastă, care sperăm să țină doar aceste două meciuri. Din fericire, am acumulat puncte bune în primele 6 etape, dar trecem printr-o semipasă proastă și suntem foarte supărați.

Fotbalistic vorbind, am arătat fotbal în seara asta. Cu Dinamo era greu pe orezăria aia”, a concluzionat Rotaru la PrimaSport.

