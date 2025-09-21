Mirel Rădoi, după prima înfrângere din campionat: "Ne-am încăpățânat"

Liderul Universitatea Craiova a suferit prima sa înfrângere din această ediție a Superligii de fotbal, 0-1 (0-1) cu Oțelul, la Galați, sâmbătă seara, în etapa a 10-a.

Unicul gol al partidei a fost marcat după o fază fixă: Pedro Nuno a executat un corner, Patrick Fernandes a trimis mingea cu capul în bară, iar João Lameira a reluat în plasă (44).

Universitatea a făcut poate cel mai slab joc al său din acest sezon, evoluând fără idei și fără vlagă în cea mai mare parte a timpului, în fața unei echipe bătăioase.

Pentru Universitatea e primul meci în care nu marchează în acest sezon, incluzându-le și pe cele șase din Conference League.

”Era aproape imposibil să nu avem o înfrângere în această ediție din campionat și poate e mai bine pentru noi că s-a întâmplat azi, tragem niște concluzii și apoi poate e un duș rece. A fost o partidă cu de toate, am luat multe decizii neinspirate, ne-am încăpățânat să construim pe zona centrală, în loc să mergem în zonele laterale.

Am avut și ghinion în multe situații. Pe drum încoace mă întrebam dacă în afară de golul primit, adversarul a mai avut vreun șut pe spațiul porții. Am încercat să mă gândesc, dar nu îmi aduc aminte. E cumva nemeritat, dar trebuie să mergem înainte.

S-a pierdut marcajul, știam că bat multe cornere pe prima bară, cu venirea lui Patrick. S-a pierdut marcajul, iar în situațiile astea, chiar dacă nu ricoșa mingea din bară, putea să fie gol din prima.

Ads

Când pierzi marcajul, e o lipsă de responsabilitate, care e greu de rezolvat pe termen lung. Pe termen scurt, încercăm să îi responsabilizăm, dar avem o talie foarte mare și, din păcate, avem probleme la aceste momente.

Dacă era presiune în plus, trebuia să fie și până acum. Vom vedea pe parcurs dacă lucrul ăsta ne trage în jos. O să îi întreb și eu pe jucători să văd dacă simt altceva decât atunci când eram pe poziția a doua, a treia sau a patra.

Foarte multe lucruri nu sunt de reglat, cred că am fost echipa cu inițiativă. Nu pot să fac o analiză ca și cum ar părea că e ceva dramatic și am fost foarte slabi. Am fost neinspirați, o seară slabă pentru noi.

Nu cred (n.r. că s-a simțit absența lui Al Hamlawi), pentru că nu e singurul nostru jucător care a marcat sau care a avut ocazii. Dacă nu aveam ocazii, puteam spune că s-a simțit lipsa lui, dar au fost ocazii nenumărate”, a spus Mirel Rădoi după meci.

Ads