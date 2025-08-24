Reacție dură după o nouă umilință suferită de CFR Cluj: "Petardele etapei! Patronul Varga e un bișnițar găunos"

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 24 August 2025, ora 19:45
597 citiri
Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj. Foto: X / @rf_facts

A fost dezastru la Galați pentru CFR Cluj în primul meci după plecarea lui Dan Petrescu.

Oțelul Galați a învins-o fără drept de apel pe CFR Cluj, cu scorul de 4-1 (2-0), duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

CFR Cluj a fost condusă de pe margine de Ovidiu Hoban, dar urmează să îl aibă ca antrenor pe Andrea Mandorlini.

Eșecul de la Galați l-a determinat pe Marian Iancu să îi catalogheze pe cei de la CFR Cluj drept petardele etapei și a spus despre patronii de la CFR Cluj și Rapid, Nelu Varga și Dan Șucu, că sunt doi bișnițari găunoși.

"Căruța cu proști și idioți s-a răsturnat la Cluj, surclasând Caracalul. U Cluj, doar proști și inconștienți de această stare de fapt, un adevărat cimitir al elefanților.

Iar CFR Cluj, pe lângă idioții etapei de Conference League, acum se califică și la panaramele, pocnitorile, bordurile și/sau petardele etapei de campionat, la Galați, unde atâția cretini într-un lot de Superligă nu am văzut niciodată.

Domnilor, avem dovada că nu Dan Petrescu este unicul vinovat, ci Șucu al Ardealului, patronul Varga. Doi bișnițari găunoși în și din visteria fotbalului autohton.

Am spus înainte de joc că CFR Cluj fără Munteanu devine o echipă de pluton, neputincioasă și netalentată. Am avut încă o dată dreptate. Doar Rapidul, în Giulești, nu a reușit să-i bată pe cei din Gruia. Iar asta pentru că sunt două echipe relativ egale valoric, abuzate în mod sistematic de cei doi patroni siamezi, Șucu și Varga. De aici vă las pe voi să trageți concluziile de rigoare", a notat pe facebook fostul patron al Politehnicii Timișoara.

