Ce obiectiv va avea Gloria Buzău în noul sezon? Răspunsul conducerii

Nou-promovata FC Gloria Buzău anunţă că şi-a propus salvarea de la retrogradare în primul an şi o prezenţă cât mai îndelungată pe tabloul principal al echipelor de fotbal din România, la debutul sezonului 2024-2025 al Superligii.

Sport Club Municipal (SCM) Gloria Buzău a realizat lucrări de modernizate a stadionului pentru a răspunde rigorilor de securitate şi siguranţă solicitate la nivelul primei ligi de fotbal.

"Elementele de noutate sunt schimbarea mobilierului, atât la gazde, cât şi pentru oaspeţi, în sectorul de gazde avem un bazin nou de refacere şi o saună nouă, iar anumite sectoare de scaune din Tribuna 0 au fost schimbate şi au fost puse scaune noi. Am luat această decizie pentru că nu am putut să schimbăm toate scaunele de pe stadion, deşi ne-am fi dorit, în schimb am început să modernizăm câte un sector, gândindu-ne că pe viitor le vom schimba pe toate. Au fost realizate lucrări de mentenanţă a stadionului pentru a fi cât mai frumos şi s-au luat toate măsurile care ne-au fost solicitate pentru buna desfăşurare a partidelor de fotbal. Gazonul a fost reînsămânţat, nocturna este reabilitată, s-au schimbat becurile care erau arse. Accesul se va face pe toate cele şase porţi, cinci porţi pentru gazde, poarta Crâng va fi destinată galeriei oaspete, aceasta a fost recomandarea Jandarmeriei, din acest motiv au fost schimbate şi peluzele între ele. Capacitatea stadionului este de 12.500 de locuri...", a declarat, pentru AGERPRES, directorul SCM Gloria Buzău, Costin Stanciu.

Ads

Potrivit conducerii clubului din Crâng, principalul obiectiv în noul sezon este salvarea de la retrogradare. Sunt echipe cu care ne putem bate, în primele cinci etape sunt echipe mari, noi suntem o echipă nou promovată, obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare în primul rând, dacă se poate realiza mai mult, nu ne vom da deoparte. Mai avem nevoie de unul, doi atacanţi, pe piaţă este criză şi nu prea găsim, în mare lotul este definitivat. Avem doi portari cu experienţă, Dorian Răilean, un portar este titular al naţionalei Republicii Moldova, şi Alexandru Greab, fundaşi ca Dragoş Grigore, Alexandru Dandea, Alin Dobrosavlevici, care au activat şi la Liga I, Grigore Turda. Ne bazăm şi pe suporteri, cred că ne aşteptăm la o medie de 6.000-7.000 de suporturi, depinde şi de meciuri, de rezultatele echipei. Este pentru a doua oară când clubul promovează în prima ligă după anul 1990 şi a treia oară în istoria sa. Ultima promovare a avut loc în anul 2007, când echipa a rezistat doi ani în Liga I, ne propunem să rămânem mai mult acum, dar important este să trecem de primul an. Primul meci îl avem la Petrolul Ploieşti, apoi avem acasă cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, după care mergem la Iaşi, Dinamo şi în etapa a cincea cu Rapid acasă... Ne putem bate cu oricine de la egal, la egal...", a precizat, pentru AGERPRES, vicepreşedintele FC Gloria Buzău, Antonel Mocanu.

Clubul de fotbal Gloria Buzău a fost înfiinţat în anul 1973, activând îndeosebi în liga secundă de fotbal, cu câteva participări în primul eşalon.

Gloria va debuta în noul sezon pe 15 iulie, în deplasare, cu Petrolul Ploieşti (21:30).

Ads