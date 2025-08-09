"Faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș!" A plecat de la FCSB și a fost prezentat de CFR Cluj

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 09 August 2025, ora 14:06
445 citiri
"Faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș!" A plecat de la FCSB și a fost prezentat de CFR Cluj
CFR Cluj l-a prezentat pe Perianu FOTO FB CFR Cluj

CFR Cluj l-a prezentat oficial pe fotbalistul care a fost dat afară de la FCSB de Gigi Becali.

După ce Gigi Becali a decis să renunțe la Ovidiu Perianu, fotbalistul a fost imediat căutat de CFR Cluj.

Perianu a fost prezentat oficial de echipa lui Dan Petrescu. „CFR-iști, faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș! Începând de astăzi, Ovidiu Perianu va îmbrăca tricoul echipei noastre! Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, a transmis clubul din Gruia.

În vârstă de 23 de ani, Perianu a fost format la academia Regal Sport, unde a fost remarcat de cei de la FCSB, echipă la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist. În ultimele sezoane, acesta a evoluat și pentru FC Botoșani, FC Buzău, iar în ultimul sezon a fost un jucător important pentru Unirea Slobozia, unde a evoluat sub formă de împrumut.

La nivel internațional, Perianu a bifat prezențe pentru naționalele de tineret ale României, iar în această vară a fost unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei U21 la Campionatul European.

Cât l-a costat pe Gigi Becali să scape de Băluță: "Păi tu vrei să iei banii degeaba?" Perianu a plecat la CFR Cluj
Cât l-a costat pe Gigi Becali să scape de Băluță: "Păi tu vrei să iei banii degeaba?" Perianu a plecat la CFR Cluj
Gigi Becali a povestit cum au decurs negocierile cu Alexandru Băluță și a spus care e situația actuală a lotului. Alexandru Băluță a semnat rezilierea contractului cu FCSB. Fotbalistul...
CFR l-a luat pe fotbalistul pus pe lista neagră de FCSB. Mutare surprinzătoare în prima divizie
CFR l-a luat pe fotbalistul pus pe lista neagră de FCSB. Mutare surprinzătoare în prima divizie
Ovidiu Perianu a fost pus pe liber de FCSB, fiind unul dintre jucătorii care l-au dezamăgit pe patron în acest start de sezon. După ce a negociat cu Petrolul, fotbalistul a decis, în final,...
#Superliga, #CFR Cluj, #ovidiu perianu, #Gigi Becali , #CFR Cluj
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
5.100.000Euro pentru Dennis Man! Romanul da lovitura pana in 2028
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FALIMENT dupa 133 de ani de istorie! Implicarea lui Roman Abramovich, unul dintre oligarhii lui Putin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Simțeam o supărare, nu mai aveam chef să mă antrenez.” Musi a explicat de ce a decis să plece de la FCSB
  2. "Faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș!" A plecat de la FCSB și a fost prezentat de CFR Cluj
  3. Sepsi OSK nu câștigă nici în Liga a doua! Rezultatele etapei
  4. Gigi Becali: „Ce omenie, când vrei 300.000 de la mine?”. Detalii șocante de la negocieri
  5. Când revine pe teren Balonul de Aur? Guardiola are mare nevoie de Rodri
  6. Ce experiență! Și-a lăsat monopostul de 500 de cai putere pentru o iapă cu pedigree
  7. Anunțul UEFA în legătură cu meciul decisiv al FCSB-ului din Kosovo
  8. Fiul lui Mihai Leu, accident cu mașina tatălui său. Copilotul a fost rănit VIDEO
  9. Cât l-a costat pe Gigi Becali să scape de Băluță: "Păi tu vrei să iei banii degeaba?" Perianu a plecat la CFR Cluj
  10. "Dinamo? O rușine, borduri colorate în alb și roșu" Reacție dură după meciul cu Metaloglobus