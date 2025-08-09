"Faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș!" A plecat de la FCSB și a fost prezentat de CFR Cluj

CFR Cluj l-a prezentat oficial pe fotbalistul care a fost dat afară de la FCSB de Gigi Becali.

După ce Gigi Becali a decis să renunțe la Ovidiu Perianu, fotbalistul a fost imediat căutat de CFR Cluj.

Perianu a fost prezentat oficial de echipa lui Dan Petrescu. „CFR-iști, faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș! Începând de astăzi, Ovidiu Perianu va îmbrăca tricoul echipei noastre! Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, a transmis clubul din Gruia.

În vârstă de 23 de ani, Perianu a fost format la academia Regal Sport, unde a fost remarcat de cei de la FCSB, echipă la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist. În ultimele sezoane, acesta a evoluat și pentru FC Botoșani, FC Buzău, iar în ultimul sezon a fost un jucător important pentru Unirea Slobozia, unde a evoluat sub formă de împrumut.

La nivel internațional, Perianu a bifat prezențe pentru naționalele de tineret ale României, iar în această vară a fost unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei U21 la Campionatul European.

Ads