Fotbalistul de la Petrolul "a scăpat porumbelul" în direct: "Suntem la fotbal, mânca-v-aș..."

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 10 August 2025, ora 07:36
457 citiri
Fotbalistul de la Petrolul "a scăpat porumbelul" în direct: "Suntem la fotbal, mânca-v-aș..."
Gicu Grozav și Paul Papp FOTO facebook Petrolul

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiești, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Sibiu, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

"U" a deschis scorul prin atacantul bosniac Jovo Lukic (44), care a reluat la colțul scurt centrarea lui Dan Nistor.

Petrolul a egalat prin Bogdan Marian (71), cu un șut din partea stângă, după ce fusese găsit liber de Gheorghe Grozav.

"U" a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile.

Paul Papp, fotbalistul Petrolului, a rămas siderat de ușurința cu care a primit un nou cartonaș galben: "La fotbal primează rezultatul, asta îți dă încredere și moral. Cred că e un rezultat pozitiv, mă bucur că am avut puterea să revenim.

Sunt dueluri fundaș-atacant, cred că nu am exagerat cu nimic, nici el nu a exagerat cu nimic. Mie îmi atrăgea atenția, lor nu le atrăgea atenția. Eu am primit un galben gratuit, merg acasă, meciul următor mai primesc un galben, cred că tot gratuit. Nu-i lovesc, doar pun mâna pe ei. La cel mai mic contact dă fault. Am învățat să trăiesc cu asta, nu e nicio problemă. Nu sunt un fundaș chiar așa de dur precum par. Vorbesc frumos, nici acum nu am înjurat, doar m-am răstit puțin.

Suntem la fotbal, mânca-v-aș gura voastră, vreau să câștig, sunt ambițios, motivat. Ce să vă mai zic? Am zis săptămâni la rând și o spun și acum. Știu că vor fi repercursiuni, sunt ochit, sunt pe lunetă”, a spus experimentatul fundaș, la final de meci.

Mai nervos ca niciodată! Ioan Sabău și-a desființat jucătorii: "Aere de vedetă, superficiali"
Mai nervos ca niciodată! Ioan Sabău și-a desființat jucătorii: "Aere de vedetă, superficiali"
Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiești, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Sibiu, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal. "U" a deschis...
Gicu Grozav a luat decizia finală în legătură cu Petrolul
Gicu Grozav a luat decizia finală în legătură cu Petrolul
Fostul internațional Gheorghe Grozav (34 de ani) și-a prelungit contractul cu echipa de fotbal Petrolul Ploiești, până în vara lui 2027, a anunțat clubul, vineri, pe site-ul său oficial....
#Superliga, #universitatea cluj, #petrolul, #Paul Papp , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un car de nervi! Decizia luata de Alex Chipciu, la cateva minute dupa U Cluj - Petrolul 1-1
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Alex Baluta a plecat de la FCSB si a postat imagini total neobisnuite pe internet

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victorie, medalie de aur și record al competiției pentru atleta română! Toate rezultatele de la Europene
  2. Fotbalistul de la Petrolul "a scăpat porumbelul" în direct: "Suntem la fotbal, mânca-v-aș..."
  3. Mai nervos ca niciodată! Ioan Sabău și-a desființat jucătorii: "Aere de vedetă, superficiali"
  4. Victorie splendidă pentru Sorana. Câți bani și-a asigurat pentru calificarea în turul trei la Cincinnati
  5. Echipă direct în grupe? Cum ar putea crește România în UEFA? FCSB, CFR și Craiova, în fața unui sezon istoric
  6. Continuă criza de la U Cluj: ce au făcut cu Petrolul
  7. Suporterii FCSB, interziși în Europa League! Anunț șocant pentru campioana României BREAKING NEWS
  8. Ce performanță! Jucătoarea din România care face senzație la unul dintre cele mai importante turnee ale momentului
  9. Amical tare pentru Nicolae Stanciu la Genoa. Căpitanul naționalei se pregătește de debutul în Serie A
  10. Meci superb la Arad între UTA și Farul! Superliga are un nou lider