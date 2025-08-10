Fotbalistul de la Petrolul "a scăpat porumbelul" în direct: "Suntem la fotbal, mânca-v-aș..."

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiești, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Sibiu, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

"U" a deschis scorul prin atacantul bosniac Jovo Lukic (44), care a reluat la colțul scurt centrarea lui Dan Nistor.

Petrolul a egalat prin Bogdan Marian (71), cu un șut din partea stângă, după ce fusese găsit liber de Gheorghe Grozav.

"U" a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile.

Paul Papp, fotbalistul Petrolului, a rămas siderat de ușurința cu care a primit un nou cartonaș galben: "La fotbal primează rezultatul, asta îți dă încredere și moral. Cred că e un rezultat pozitiv, mă bucur că am avut puterea să revenim.

Sunt dueluri fundaș-atacant, cred că nu am exagerat cu nimic, nici el nu a exagerat cu nimic. Mie îmi atrăgea atenția, lor nu le atrăgea atenția. Eu am primit un galben gratuit, merg acasă, meciul următor mai primesc un galben, cred că tot gratuit. Nu-i lovesc, doar pun mâna pe ei. La cel mai mic contact dă fault. Am învățat să trăiesc cu asta, nu e nicio problemă. Nu sunt un fundaș chiar așa de dur precum par. Vorbesc frumos, nici acum nu am înjurat, doar m-am răstit puțin.

Suntem la fotbal, mânca-v-aș gura voastră, vreau să câștig, sunt ambițios, motivat. Ce să vă mai zic? Am zis săptămâni la rând și o spun și acum. Știu că vor fi repercursiuni, sunt ochit, sunt pe lunetă”, a spus experimentatul fundaș, la final de meci.

