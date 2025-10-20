Victorie mare pentru "lupii galbeni" în Superliga! CFR Cluj, la pământ

Petrolul a învins cu 1-0 FOTO Petrolul / facebook

În epilogul etapei a 13-a din Superliga, Petrolul Ploiești a învins-o pe CFR Cluj cu 1-0.

Continuă criza de la CFR! Echipa lui Andrea Mandorlini a făcut un meci modest și a plecat cu mâna goală de la Ploiești, în urma confruntării cu Petrolul.

Echipa lui Eugen Neagoe a obținut al doilea succes în mandatul noului antrenor, câștigând cu 1-0 pe teren propriu.

Golul a fost marcat de Denis Radu, în minutul 80, după o fază analizată în camera VAR și validată ulterior, deși inițial tușierul ridicase fanionul pentru offside.

Ploieștenii au mai avut și o bară, prin Chică-Roșă, în minutul 66, în vreme ce CFR Cluj a forțat egalarea prin Biliboc, al cărui șut a fost respins de Bălbărău în prelungirile partidei.

După acest rezultat, CFR Cluj rămâne până pe locul 11, cu 13 puncte, în timp ce Petrolul urcă pe locul 13, cu 12 puncte, la doar un punct în spatele ardelenilor și cu moralul mult ridicat sub comanda lui Neagoe.

