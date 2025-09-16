E gata! Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu după 0-3 cu Dinamo

E gata! Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu după 0-3 cu Dinamo
Liviu Ciobotariu Foto: Facebook / FCB

FC Petrolul Ploieşti şi Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.

Numit în funcţia de antrenor principal al echipei în această vară, Ciobotariu i-a condus pe „lupi” în primele 9 etape ale ediţiei curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele aşteptate, anunţă clubul ploieştean.

Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize şi o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziţia a 14-a în Superliga.

Dinamo București a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Dinamo a câștigat prin golurile marcate de Cătălin Cîrjan (44), Danny Armstrong (60) și Maxime Sivis (90+6).

Dinamo a dominat jocul și s-a impus meritat, în faţa unei echipe care a trimis primul şut pe poartă în min. 85, prin Adrian Chică-Roșă.

