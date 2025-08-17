Petrolul - Hermannstadt, meci decis de un gol marcat pe final. Sibienii, fără victorie în Superliga

Echipa FC Hermannstadt a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formația Petrolul Ploiești, în etapa a șasea din Superligă.

Prima repriză a fost una fără goluri, însă ploieștenii au deschis scorul imediat după pauză, când Doumtsios a fost faultat în careul sibienilor de către portarul Căbuz și arbitrul Marian Barbu a acordat penalty. Grozav a transformat în minutul 51 și Petrolul conducea cu 1-0. Elevii lui Măldărășanu au ratat în minutul 78, când Bălbărău a respins de sub bară la șutul lui Oroian, dar goalkeeperul gazdelor nu a mai avut ce face la șutul din marginea careului expediat de Sergiu Buș în minutul 82, iar sibienii au egalat.

Oaspeții au încercat să găsească și golul victoriei, dar nu au reușit și Petrolul – Hermannstadt a fost 1-1 scor final.

Ploieștenii au 6 puncte și sunt pe locul 9. Hermannstadt este pe 13, cu 4 puncte din patru meciuri egale.

PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Y. Roche, Prce – Jyry (V. Gheorghe 74), Mateiu, B. Marian (David Paraschiv 27) – Doukansy (Hanca 58), Doumtsios (Chică-Roșă 73), Grozav. ANTRENOR: Liviu Ciobotariu

HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpușă (Oroian 64), Ionuț Stoica, Selimovic, K. Ciubotaru (Vuc 65) – S. Balaure, A. Ivanov (Kujabi 45), Dr. Albu (Bisceanu 76) – A. Chițu (S. Buș 76), Neguț. ANTRENOR: Marius Măldărășanu

Cartonașe galbene: Jyry 66 / Oroian 80

Arbitri: Marian Barbu - George Neacșu, Imre-Laszlo Bucsi

Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari) / Arbitru AVAR: Alexandru Filip (Constanța) / Observatori: Irina Mîrț (București) și Dan Potocianu (București).

Ads